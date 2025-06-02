Кожен п’ятий підліток в Україні курить електронні сигарети – МОЗ

Хоча поширеність куріння сигарет серед підлітків значно знизилася за останні 20 років, все ж вона залишається стабільною останні 7 років, а кожен п’ятий підліток вживає е-сигарети.

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Кожен п’ятий підліток в Україні курить електронні сигарети, йдеться в результатах опитування молоді щодо тютюну (GYTS) ВООЗ, МОЗ і МОН.

Дослідження охопило школярів віком 11-17 років.

Що показало опитування:

Поширеність вживання тютюну серед учнів зменшилася з 26,0% у 2005 до 14,9% у 2017; однак у 2023 вона дещо зросла до 17,6%.

Поширеність теперішнього куріння сигарет серед підлітків значно знизилася з 24,0% у 2005 до 9,2% у 2017, а потім зросла до 12,3% у 2023.

19,6% — вживають електронні сигарети. Цей показник трохи збільшився, порівняно з 18,4% у 2017 році, коли ці дані були зібрані вперше.

Близько половини підлітків-курців (47%) хочуть кинути курити, але успішність спроб знизилася.

Вживання альтернативних тютюнових та нікотинових виробів є значною загрозою і перевищує поширеність вживання цих продуктів дорослими: 6,9% вживають тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН), 5,1% є теперішніми споживачами бездимного тютюну, а 2,9% - споживачами нікотинових паучів.

Позитивна динаміка:

З 2005 року частка підлітків, що курять тютюнові вироби загалом, суттєво знизилась: з 26% до 17,6%.

Вплив пасивного куріння також зменшився: 24,9% підлітків зазнають впливу тютюнового диму вдома, що втричі менше, ніж у 2005 році.

Вплив тютюнового диму в закритих громадських місцях також зменшився з 84,4% у 2005 до 36,2% у 2023, що демонструє ефективність законодавчого регулювання.

Відсоток підлітків, які помітили антитютюнові повідомлення в ЗМІ залишається значним – на рівні 61,9% у 2023.

Відсоток молоді, яка помітила рекламу або просування тютюнових виробів у місцях продажу, зменшився з 62,5% у 2017 до 49,5% у 2023.

Тривожні тенденції:

У всіх категоріях вживання тютюнових та нікотинових виробів спостерігаються тенденції стагнації або зростання вживання на 5-10% учнями 13-15 років.

Кожен 5-й підліток (19,6%) вживає е-сигарети (останні 30 днів) і ця тенденція не змінилася з 2017 року.

Молодь активно вживає альтернативні тютюнові та нікотинові вироби (паучі, ТВЕНи, бездимний тютюн тощо), що є джерелом нікотину, що формує залежність і є особливо небезпечним для здоров'я підлітків.

Попри позиціонування тютюнових та нікотинових виробів для дорослих, очевидною є тенденція таргетування молоді виробниками цих виробів. На жаль, маркетингові зусилля виробників мають ефект – все більше молоді залучаються до вживання тютюну та нікотину.

Висока доступність тютюнових виробів — майже 47,3% підлітків не мали труднощів із купівлею сигарет через вік.

Спостерігається зниження ефективності антитютюнових попереджень: лише 21,6% учнів задумалися про відмову від паління після їх прочитання.

Очевидним негативним впливом на поширеність куріння є триваюча повномасштабна війна та гуманітарна криза, що створюють значні виклики у впровадженні політик охорони здоров’я. Описані негативні тенденції можна частково віднести також на цей фактор.

Відтак, у МОЗ відмітили, що хоча Україна і досягла помітного прогресу в боротьбі з тютюнопалінням серед молоді, але зростання популярності електронних пристроїв для вживання тютюну вимагає нових підходів.

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