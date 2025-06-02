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Каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты — Минздрав

07:18, 2 июня 2025
Хотя распространенность курения сигарет среди подростков значительно снизилась за последние 20 лет, все же она остается стабильной в последние 7 лет, а каждый пятый подросток употребляет э-сигареты.
Каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты — Минздрав
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Каждый пятый подросток в Украине курит электронные сигареты, согласно результатам исследования молодежи о потреблении табака (GYTS), проведенного ВОЗ, Министерством здравоохранения Украины и Министерством образования и науки. Исследование охватывает школьников в возрасте 11-17 лет.

Что показало опрос:

  • Распространенность курения среди учащихся снизилась с 26,0% в 2005 году до 14,9% в 2017 году, но в 2023 году она немного возросла до 17,6%.
  • Процент текущих курильщиков среди подростков снизился с 24,0% в 2005 году до 9,2% в 2017 году, а затем вырос до 12,3% в 2023 году.
  • 19,6% — употребляют электронные сигареты. Этот показатель немного увеличился по сравнению с 18,4% в 2017 году, когда эти данные были собраны впервые.
  • Почти половина подростков-курильщиков (47%) хочет бросить курить, но успешность попыток снизилась.
  • Употребление альтернативных табачных и никотиносодержащих изделий является значительной угрозой, и оно превышает распространенность употребления этих продуктов взрослыми: 6,9% употребляют табачные изделия для нагрева (ТВЕН), 5,1% — это текущие потребители бездымного табака, а 2,9% — потребители никотиновых паучей.

Позитивная динамика:

  • С 2005 года доля подростков, которые курят табачные изделия в целом, существенно снизилась: с 26% до 17,6%.
  • Влияние пассивного курения также уменьшилось: 24,9% подростков подвергаются воздействию табачного дыма дома, что в три раза меньше, чем в 2005 году.
  • Влияние табачного дыма в закрытых общественных местах также уменьшилось с 84,4% в 2005 году до 36,2% в 2023 году, что демонстрирует эффективность законодательного регулирования.
  • Процент подростков, которые заметили антитабачные сообщения в СМИ, остается значительным — 61,9% в 2023 году.
  • Процент молодежи, заметившей рекламу или продвижение табачных изделий в местах продажи, снизился с 62,5% в 2017 году до 49,5% в 2023 году.

Тревожные тенденции:

  • Во всех категориях употребления табачных и никотиносодержащих изделий наблюдаются тенденции стагнации или роста потребления на 5-10% среди учеников 13-15 лет.
  • Каждый пятый подросток (19,6%) употребляет электронные сигареты (в последние 30 дней), и эта тенденция не изменилась с 2017 года.
  • Молодежь активно употребляет альтернативные табачные и никотиносодержащие изделия (паучи, ТВЕНы, бездымный табак и другие), что является источником никотина, вызывающего зависимость, и является особенно опасным для здоровья подростков.
  • Несмотря на позиционирование табачных и никотиносодержащих изделий для взрослых, очевидно, что производители этих изделий нацелены на молодежь. К сожалению, маркетинговые усилия производителей дают результат — все больше молодежи вовлекаются в употребление табака и никотина.
  • Высокая доступность табачных изделий — почти 47,3% подростков не имели трудностей с покупкой сигарет из-за возраста.
  • Наблюдается снижение эффективности антитабачных предупреждений: только 21,6% учеников задумались о прекращении курения после их прочтения.
  • Очевидным негативным влиянием на распространенность курения является продолжающаяся полномасштабная война и гуманитарный кризис, что создает значительные вызовы для внедрения политики охраны здоровья. Описанные негативные тенденции можно частично отнести также на этот фактор.

Таким образом, в Минздраве отметили, что хотя Украина и достигла заметного прогресса в борьбе с курением среди молодежи, но рост популярности электронных устройств для потребления табака требует новых подходов.

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Минздрав

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