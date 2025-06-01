6 тысяч долларов за непригодность к военной службе — в Тернополе будут судить организатора схемы

В Тернополе будут судить организатора незаконной схемы уклонения от мобилизации. За злоупотребление влиянием фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 37-летний житель областного центра требовал деньги от мужчины, подлежавшего мобилизации. 6 000 долларов — такая была цена за получение документов о предоставлении отсрочки от службы на 6 месяцев по состоянию здоровья.

Подозреваемый уверял, что имеет связи в ТЦК и сможет повлиять на решение членов ВЛК. Полицейские задержали подозреваемого сразу после передачи ему денег.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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