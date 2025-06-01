Как супругам получить свидетельство о праве собственности — алгоритм действий

Если супруги во время брака приобрели имущество — оно считается их совместной собственностью. Даже если один из супругов не имел дохода — каждый из них имеет право на свою долю такого имущества.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как супругам получить свидетельство о праве собственности на долю.
Алгоритм действий
Обратитесь с совместным письменным заявлением к нотариусу (по месту нахождения такого имущества).
К заявлению необходимо приложить пакет документов.
Какие документы нужны
В зависимости от ситуации нотариус имеет право требовать дополнительные документы.
Что дальше
Нотариус проверяет факт принадлежности имущества супругам или бывшим супругам на праве совместной собственности.
И выдает свидетельство каждому из супругов, даже если они разведены.
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