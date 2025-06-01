Как супругам получить свидетельство о праве собственности — алгоритм действий

Даже после развода каждый из супругов может получить свидетельство на свою долю общего имущества, обратившись к нотариусу с заявлением и необходимыми документами.

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Если супруги во время брака приобрели имущество — оно считается их совместной собственностью. Даже если один из супругов не имел дохода — каждый из них имеет право на свою долю такого имущества.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как супругам получить свидетельство о праве собственности на долю.

Алгоритм действий

Обратитесь с совместным письменным заявлением к нотариусу (по месту нахождения такого имущества).

К заявлению необходимо приложить пакет документов.

Какие документы нужны

паспорт и регистрационная карточка налогоплательщика

документы, подтверждающие брак или его расторжение (свидетельство о браке, о расторжении брака, решение суда)

документы, подтверждающие право собственности на имущество, либо выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество

В зависимости от ситуации нотариус имеет право требовать дополнительные документы.

Что дальше

Нотариус проверяет факт принадлежности имущества супругам или бывшим супругам на праве совместной собственности.

И выдает свидетельство каждому из супругов, даже если они разведены.

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