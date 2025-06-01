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Як подружжю отримати свідоцтво про право власності — алгоритм дій

22:42, 1 червня 2025
Навіть після розлучення кожен із подружжя може отримати свідоцтво на свою частку спільного майна, звернувшись до нотаріуса із заявою та необхідними документами.
Як подружжю отримати свідоцтво про право власності — алгоритм дій
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Якщо подружжя, за час шлюбу, придбало майно — воно вважається спільною власністю. Навіть якщо один з подружжя не мав доходу — кожен з них має право на свою частку такого майна.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як подружжю отримати свідоцтво про право власності на частку.

Алгоритм дій

Зверніться зі спільною письмовою заявою до нотаріуса (за місцем знаходження такого майна).

До заяви потрібно додати пакет документів.

Які документи потрібні

  • паспорт та картка платника податків
  • документи, що свідчать про шлюб чи його розірвання (свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, рішення суду)
  • документи, що підтверджують право власності на майно, або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Залежно від ситуації нотаріус має право вимагати додаткові документи.

Що далі

Нотаріус перевіряє факт належності майна подружжю чи колишньому подружжю на праві спільної сумісної власності.

Та видає свідоцтво кожному із подружжя, навіть якщо вони розлучені.

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свідоцтво розлучення право власності

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