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У США 16-річний школяр став наймолодшим суддею у світі

19:01, 1 червня 2025
16-річний Генрі Бейклі став наймолодшим суддею в світі, отримавши посаду в Массачусетсі.
У США 16-річний школяр став наймолодшим суддею у світі
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У США 16-річний школяр Генрі Байклі став суддею і здобув титул наймолодшого працівника на цій посаді у світі. Історію підлітка розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

Генрі був обраний на цю відповідальну посаду, коли йому було лише 16 років і 3 дні, і працював серед посадовців, які були вдвічі старші за нього. Цей успіх став можливим завдяки його бажанню служити громаді та натхненню від діда, відомого адвоката.

З самого дитинства Генрі був зацікавлений в праві, спостерігаючи за кар'єрою дідуся, а також натхненний персонажем з популярного шоу «Енді Ґріффіт», де головний герой поєднував роль шерифа та мирового судді. Він вирішив, що хоче зробити те ж саме у своєму рідному місті Гінгем.

Стати мировим суддею нелегко. Закон варіюється від штату до штату, але Массачусетс не має вікового обмеження для цієї посади — хоча потрібно бути зареєстрованим виборцем і проживати в штаті. Також повинна бути вільна посада — на щастя, в Гінгемі така була — і необхідно пройти тривалий процес подачі заявки.

Незважаючи на свій вік, Генрі подав заявку на посаду мирового судді в Массачусетсі, після чого пройшов усі необхідні процедури. Заявку підтримали чотири людини з місцевої громади, а його кандидатуру підтвердили губернатор та Губернаторська рада. Після проходження комісії Генрі офіційно став мировим суддею і був приведений до присяги.

Протягом своєї служби Генрі не займався кримінальними справами або прийняттям рішень по заставі, однак він виконував важливі функції, зокрема засвідчував документи та допомагав створювати посібник для мирових суддів. За час служби він навіть давав свідчення перед законодавчим органом Массачусетса з питань реформи психічного здоров'я та прав голосування молоді, що було особливо важливо для нього.

Попри своє рішення покинути посаду для того, щоб зосередитись на інших можливостях у державній службі, Генрі все ще зберігає сильний зв'язок зі своєю громадою і планує продовжити кар'єру в юридичній сфері.

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суддя США

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