В США 16-летний школьник стал самым молодым судьей в мире

16-летний Генри Бейкли стал самым молодым судьей в мире, получив должность в Массачусетсе.

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В США 16-летний школьник Генри Бейкли стал судьей и завоевал титул самого молодого сотрудника на этой должности в мире. Историю подростка рассказали в Книге рекордов Гиннесса.

Генри был избран на эту ответственную должность, когда ему было всего 16 лет и 3 дня, и работал среди должностных лиц, которые были в два раза старше его. Этот успех стал возможен благодаря его желанию служить обществу и вдохновению от деда, известного адвоката.

С самого детства Генри был заинтересован в праве, наблюдая за карьерой своего деда, а также вдохновившись персонажем из популярного шоу «Энди Гриффит», где главный герой совмещал роль шерифа и мирового судьи. Он решил, что хочет сделать то же самое в своем родном городе Гингеме.

Стать мировым судьей непросто. Закон варьируется от штата к штату, но Массачусетс не имеет возрастного ограничения для этой должности — однако необходимо быть зарегистрированным избирателем и проживать в штате. Также должна быть вакантная должность — к счастью, в Гингеме такая была — и нужно пройти длительный процесс подачи заявки.

Несмотря на свой возраст, Генри подал заявку на должность мирового судьи в Массачусетсе, после чего прошел все необходимые процедуры. Заявку поддержали четыре человека из местного сообщества, а его кандидатуру подтвердили губернатор и Губернаторский совет. После прохождения комиссии Генри официально стал мировым судью и принял присягу.

Во время своей службы Генри не занимался уголовными делами или принятием решений по залогу, однако он выполнял важные функции, в том числе удостоверял документы и помогал создавать пособие для мировых судей. За время службы он даже давал показания перед законодательным органом Массачусетса по вопросам реформы психического здоровья и прав молодежи на голосование, что было для него особенно важно.

Несмотря на свое решение покинуть должность, чтобы сосредоточиться на других возможностях в государственной службе, Генри по-прежнему сохраняет сильную связь со своим сообществом и планирует продолжить карьеру в юридической сфере.

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