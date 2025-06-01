6 тисяч доларів за непридатність до військової служби — у Тернополі судитимуть організатора схеми

Підозрюваний запевняв, що має знайомства у ТЦК та зможе вплинути на рішення членів ВЛК.

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У Тернополі судитимуть організатора незаконної схеми ухилення від мобілізації. За зловживання впливом фігурантові загрожує до п‘яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 37-річний житель обласного центру вимагав кошти від чоловіка, котрий підлягав мобілізації. 6 000 доларів – ціна за отримання документів про надання відстрочки від служби на 6 місяців за станом здоров’я.

Підозрюваний запевняв, що має знайомства у ТЦК та зможе вплинути на рішення членів ВЛК. Поліцейські затримали підозрюваного одразу після передачі йому грошей.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої обвинуваченому статті передбачає покарання до п‘яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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