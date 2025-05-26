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Галина Третьякова: частина громадян сплачує податки на забезпечення високих пенсій не собі, а прокурорам, суддям, військовим, які не воювали, також на зарплати держслужбовцям

12:53, 26 травня 2025
Частина громадян, які платять у відсотках більше споживчих податків, сплачують податки на користь забезпечення високих пенсій не собі, а прокурорам, суддям, військовим які не воювали, також на зарплати держслужбовцям – Галина Третьякова пояснила необхідність змін.
Галина Третьякова: частина громадян сплачує податки на забезпечення високих пенсій не собі, а прокурорам, суддям, військовим, які не воювали, також на зарплати держслужбовцям
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На даний час громадяни, зокрема середній клас, платить у відсотках більше споживчих податків, сплачуючи їх на користь забезпечення високих пенсій не собі, а прокурорам, суддям, військовим, які не воювали, також на зарплати держслужбовцям. Про це розповіла голова соціального комітету парламенту Галина Третьякова, пояснюючи необхідність змін і прийняття закону про обмеження пенсій працюючим прокурорам.

Вона зазначила, що «дещо ніяково слухати дискусії про те, як зношуються організми прокурорів та суддів».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 15 квітня прийняла за основу законопроект 12278 щодо обмеження пенсій працюючим працівникам прокуратури. Згодом парламентський комітет з питань соціальної політики проголосував за створення робочої групи з доопрацювання його до другого читання під головуванням Тетяни Циби.

Галина Третьякова зазначає, що «наразі дуже важко проходять робочі групи щодо приведення принципів нарахування пенсій прокурорам до верховенства права».

За її словами, йдеться про однакові умови з усіма українцями: умови щодо щорічної індексації та вирівнювання віку початку виплат пенсій із усіма українцями (60, 63, 65, у залежності від страхового стажу).

«Мова ще навіть не про розміри.

Представники тих когорт, які мають спецрежими призначення пенсій, широко представлені у робочих групах, та замало представників українців, яких дискримінували роками, зокрема і «руками» КСУ, який дуже швидко (надзвичайно швидко) повертав прокурорам та суддям пенсійні привілеї, попри рішення ВРУ.

Чому дискримінували? Тому що суспільних коштів на пенсії у країні обмежена кількість – і якщо хтось отримує більше, то він у когось забирає.

Саме так працює соціальна система – система перерозподілу. На це ще накладається пласка ставка ПДФО та відсутність механізму повернення годувальнику ПДФО на утриманців (як це є у кожній країні Європи)», зазначила Третьякова.

Отже, наразі середній клас платить, за її словами, «у відсотках більше споживчих податків, сплачують податки на користь забезпечення високих пенсій не собі, а прокурорам, суддям, військовим які не воювали, також на зарплати держслужбовцям».

Як підкреслила Галина Третьякова, ситуацію могла б змінити накопичувальна система: «Будемо знову просити Верховну Раду запустити накопичення разом із Мінсоцполітики, попри війну».

«Це потрібно робити ще й тому, щоб потім пенсія була реальною власністю людини, а не тільки віртуальними зобовʼязаннями держави, які мають забезпечити наші діти. У наших дітей буде, що робити по відновленню країни та й у народженні своїх дітей», додала вона.

Стосовно індексації, то, за словами голови комітету, з 2022 року пенсії індексуються відповідно до закону, а не урядом в ручному режимі, як це було до прийняття закону.

«Кожен рік з 2019 – є індексація. І при воєнному стані також. Діє ЗАКОН. Це непросто, водночас наші пенсіонери захищені.

Чого цієї індексації бояться прокурори? Не знаю. Навіщо, маючи сталий закон, боятися перейти, як і усі українці до такої системи – зрозуміти важко, якщо взагалі можливо.

З іншим принципом: до 60 або працюй і отримуй винагороду, або отримуй пенсію , а після 60-ти можна і те, і інше – важко сперечатись, але дискусії про те, як зношуються організми прокурорів та суддів – як вони страждають тілом – слухати якось ніяково.

Кожен з українців у часі старіє, зношення організму нам усім властиво, так само як і часткове відновлення, або поновлення втраченого функціоналу за рахунок допоміжних засобів реабілітації» – підсумувала Галина Третьякова.

Автор: Наталя Мамченко

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Частина громадян, які платять у відсотках більше споживчих податків, сплачують податки на користь забезпечення високих пенсій не собі, а прокурорам, суддям, військовим які не воювали, також на зарплати держслужбовцям – Галина Третьякова пояснила необхідність змін.

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