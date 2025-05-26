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Чи може працівниця після декретної відпустки відразу вийти на роботу — роз’яснення

15:08, 26 травня 2025
Працівниця має право приєднати основну щорічну відпустку до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Чи може працівниця після декретної відпустки відразу вийти на роботу — роз’яснення
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Федерація професійних спілок України пояснює, чи може працівниця після декретної відпустки відразу вийти на роботу.

Зазначається, що відповідно до п. 1 ч. 8 ст. 10 Закону від 15.11.1996 №504/96-ВР «Про відпустки» щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються жінкам – перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю.

Також п. 3 ч. 14 ст. 10 Закону №504 передбачено, що щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї.

Отже, працівниця має право приєднати основну щорічну відпустку до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, тобто оформлювати таку відпустку не обов’язково – це право, а не обов’язок жінки.

Що стосується гарантій, то відповідно до ст. 184 КЗпП:

  • забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 3-х років, а одиноким матерям – за наявністю дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю;
  • при відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок роботодавець зобов’язаний повідомляти їм причини відмови у письмовій формі (відмову у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку);
  • звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до 6-ти років – ч. 6 ст. 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше 3-х місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Також ст. 176 КЗпП не допускає залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 3-х років.

Проте нормами ч. 1 ст. 8 Закону України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон №2136) визначено, що у період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди: вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

Крім того, жінки, які мають дітей віком до 3-х років, в разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку 3-х років (ст. 178 КЗпП), а також жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини (ст. 183 КЗпП).

Підсумовуючи, можна сказати, що працівниця має право не оформляти відпустку для догляду за дитиною до 3-х років, а після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, взяти основну щорічну відпустку, після якої стати до роботи. Всі додаткові гарантії зберігаються.

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