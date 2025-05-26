Может ли работница после декретного отпуска сразу выйти на работу — разъяснение

Работница имеет право присоединить основной ежегодный отпуск к отпуску по беременности и родам.

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Федерация профессиональных союзов Украины разъясняет, может ли работница после декретного отпуска сразу выйти на работу.

Отмечается, что в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 10 Закона от 15.11.1996 №504/96-ВР «Об отпусках» ежегодные отпуска полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы на данном предприятии по желанию работника предоставляются женщинам — перед отпуском по беременности и родам или после него, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью.

Также п. 3 ч. 14 ст. 10 Закона №504 предусматривает, что ежегодные отпуска по желанию работника в удобное для него время предоставляются женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него.

Следовательно, работница имеет право присоединить основной ежегодный отпуск к отпуску по беременности и родам.

После окончания отпуска по беременности и родам по желанию женщины ей предоставляется отпуск для ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, то есть оформлять такой отпуск не обязательно — это право, а не обязанность женщины.

Что касается гарантий, то в соответствии со ст. 184 КЗоТ:

запрещается отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до 3-х лет, а одиноким матерям — при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью;

при отказе в приеме на работу указанным категориям женщин работодатель обязан сообщать им причины отказа в письменной форме (отказ в приеме на работу может быть обжалован в судебном порядке);

увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (до 6-ти лет — ч. 6 ст. 179), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью по инициативе работодателя не допускается, за исключением случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством. Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случаях их увольнения после окончания срочного трудового договора. На период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более 3-х месяцев со дня окончания срочного трудового договора.

Также ст. 176 КЗоТ не допускает привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также направление в командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.

Однако нормами ч. 1 ст. 8 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее — Закон №2136) установлено, что в период действия военного положения не привлекаются к работе в ночное время без их согласия: беременные женщины и женщины, имеющие ребенка в возрасте до одного года, лица с инвалидностью, которым по медицинским рекомендациям противопоказана такая работа.

Кроме того, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, в случае невозможности выполнения предыдущей работы переводятся на другую работу с сохранением среднего заработка по предыдущей работе до достижения ребенком возраста 3-х лет (ст. 178 КЗоТ), а также женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, помимо общего перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребенка (ст. 183 КЗоТ).

Подводя итог, можно сказать, что работница имеет право не оформлять отпуск для ухода за ребенком до 3-х лет, а после окончания отпуска по беременности и родам взять основной ежегодный отпуск, после которого выйти на работу. Все дополнительные гарантии сохраняются.

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