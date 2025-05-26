Может ли работница после декретного отпуска сразу выйти на работу — разъяснение

Федерация профессиональных союзов Украины разъясняет, может ли работница после декретного отпуска сразу выйти на работу.
Отмечается, что в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 10 Закона от 15.11.1996 №504/96-ВР «Об отпусках» ежегодные отпуска полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы на данном предприятии по желанию работника предоставляются женщинам — перед отпуском по беременности и родам или после него, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью.
Также п. 3 ч. 14 ст. 10 Закона №504 предусматривает, что ежегодные отпуска по желанию работника в удобное для него время предоставляются женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него.
Следовательно, работница имеет право присоединить основной ежегодный отпуск к отпуску по беременности и родам.
После окончания отпуска по беременности и родам по желанию женщины ей предоставляется отпуск для ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, то есть оформлять такой отпуск не обязательно — это право, а не обязанность женщины.
Что касается гарантий, то в соответствии со ст. 184 КЗоТ:
Также ст. 176 КЗоТ не допускает привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также направление в командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.
Однако нормами ч. 1 ст. 8 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее — Закон №2136) установлено, что в период действия военного положения не привлекаются к работе в ночное время без их согласия: беременные женщины и женщины, имеющие ребенка в возрасте до одного года, лица с инвалидностью, которым по медицинским рекомендациям противопоказана такая работа.
Кроме того, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, в случае невозможности выполнения предыдущей работы переводятся на другую работу с сохранением среднего заработка по предыдущей работе до достижения ребенком возраста 3-х лет (ст. 178 КЗоТ), а также женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, помимо общего перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребенка (ст. 183 КЗоТ).
Подводя итог, можно сказать, что работница имеет право не оформлять отпуск для ухода за ребенком до 3-х лет, а после окончания отпуска по беременности и родам взять основной ежегодный отпуск, после которого выйти на работу. Все дополнительные гарантии сохраняются.
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