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В детсаду, где травмировался ребенок, обнаружили поддельные медицинские книжки у воспитателей и директора

19:20, 26 мая 2025
В Киеве будут судить директора детсада, где ребенок упал с лестницы.
В детсаду, где травмировался ребенок, обнаружили поддельные медицинские книжки у воспитателей и директора
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении директора частного детского сада, где в прошлом году двухлетний ребенок упал с лестницы и получил тяжелые травмы. Как установили следователи, руководитель заведения способствовала подделке документов и использовала фальшивые медицинские книжки - как для себя, так и для пяти воспитателей.

По данным Киевской городской прокуратуры, в сентябре 2024 года директор одного из детсадов в Деснянском районе заказала через Интернет поддельные медицинские книжки, чтобы обойти требование обязательного медосмотра. Вместо того, чтобы отстранить работников от работы, как того требует закон, она позволила им продолжать деятельность с поддельными документами.

Нарушения разоблачили при расследовании несчастного случая, произошедшего в декабре 2024 года. Тогда, из-за халатности воспитательницы, двухлетний мальчик упал с лестницы и получил тяжелые телесные повреждения. В результате следственных действий было установлено, что воспитательница не прошла медосмотр, а в ее личном деле обнаружили фальшивую медицинскую книжку.

Ювенальные прокуроры сообщили воспитательнице о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Директора детсада обвиняют в пособничестве в подделке и использовании поддельных документов (ч. 5 ст. 27, ч. 1, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

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прокуратура дети Киев

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