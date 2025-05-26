У дитсадку, де травмувалася дитина, виявили підроблені медичні книжки у вихователів і директорки

У Києві судитимуть директорку дитсадка, де дитина впала зі сходів.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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У Києві скеровано до суду обвинувальний акт щодо директорки приватного дитячого садка, де минулого року дворічна дитина впала зі сходів і зазнала тяжких травм. Як встановили слідчі, керівниця закладу сприяла підробці документів і використала фальшиві медичні книжки — як для себе, так і для п’ятьох вихователів.

За даними Київської міської прокуратури, у вересні 2024 року директорка одного з дитсадків у Деснянському районі замовила через Інтернет підроблені медичні книжки, аби обійти вимогу обов’язкового медогляду. Замість того, щоб усунути працівників від роботи, як того вимагає закон, вона дозволила їм продовжувати діяльність з підробленими документами.

Порушення викрили під час розслідування нещасного випадку, що стався у грудні 2024 року. Тоді, через недбалість виховательки, дворічний хлопчик впав зі сходів і отримав тяжкі тілесні ушкодження. Унаслідок слідчих дій було встановлено, що вихователька не пройшла медогляд, а в її особовій справі виявили фальшиву медичну книжку.

Ювенальні прокурори повідомили виховательці про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 137 КК України).

Директорку дитсадка обвинувачують у пособництві в підробці та використанні підроблених документів (ч. 5 ст. 27, ч. 1, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України).

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