На Рівненщині чоловік загинув внаслідок детонації вибухового пристрою — деталі з’ясовує поліція

Трагедія сталася в селі Малинськ — вибух пролунав у підсобному приміщенні, 40-річний чоловік загинув на місці.

Фото: поліція Рівненської області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині чоловік загинув внаслідок детонації вибухового пристрою. Про це повідомляє поліція області.

Трагічний випадок стався 25 травня близько 12:15 на території господарства жителя села Малинськ.

40-річний чоловік перебував у підсобному приміщенні, коли там стався вибух. Матір викликала медиків, однак вони лише констатували смерть потерпілого.

Працівники вибухотехнічної служби поліції області обстежили місце події: попередньо відомо, що здетонував невстановлений вибуховий пристрій. Його уламки вилучили та скеровуватимуть на експертизу.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.