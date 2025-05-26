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Міноборони створило довідник для звільнених з полону – як отримати допомогу, документи та лікування

12:45, 26 травня 2025
Міноборони та Генштаб ЗСУ випустили довідник для звільнених із полону військових.
Міноборони створило довідник для звільнених з полону – як отримати допомогу, документи та лікування
Фото: armyinform
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Міністерство оборони України разом із Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генштабу Збройних сил запустили довідник для військовослужбовців, які повернулися з полону. Направлена на полегшення їх реінтеграції брошура містить чотири ключові розділи: психологічну допомогу, відновлення документів, отримання виплат і медичне лікування. Про це повідомили у відомстві.

У виданні зібрані покрокові інструкції та наочні картки з алгоритмами дій: як пройти медичне обстеження, поновити соціальні гарантії, відновити втрачені документи та оформити військові виплати. Окремий блок присвячено переліку державних і громадських організацій, що надають юридичну, медичну й психологічну підтримку колишнім полоненим.

«Ми розробили наочні картки, які допоможуть звільненому з полону отримати покрокові інструкції під час реінтеграційних заходів. Детальна та зрозуміла інформація роз’яснює як пройти обстеження організму та лікування, поновити виплати та отримати соціальну підтримку. Також в довіднику зібрані контакти волонтерських та громадських організацій, які надають юридичну, медичну та психологічну допомогу. Брошура також стане у нагоді представникам служб супроводу, які постійно супроводжують колишніх полонених на шляху до їхнього повернення у нормальне життя», — пояснив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва полковник Олександр Кутков.

Друковані примірники довідника передаватимуть безпосередньо після звільнення з полону. Електронну версію можна завантажити на офіційному сайті Міноборони за посиланням.

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ЗСУ військові полонені Міноборони

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