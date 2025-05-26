Минобороны создало справочник для освобожденных из плена – как получить помощь, документы и лечение

Минобороны и Генштаб ВСУ выпустили справочник для освобожденных из плена военных.

Фото: armyinform

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Министерство обороны Украины вместе с Центральным управлением гражданско-военного сотрудничества Генштаба Вооруженных сил запустили справочник для военнослужащих, вернувшихся из плена. Направленная на облегчение их реинтеграции брошюра содержит четыре ключевых раздела: психологическую помощь, восстановление документов, получение выплат и медицинское лечение. Об этом сообщили в ведомстве.

В издании собраны пошаговые инструкции и наглядные карточки с алгоритмами действий: как пройти медицинское обследование, восстановить социальные гарантии, восстановить утраченные документы и оформить военные выплаты. Отдельный блок посвящен перечню государственных и общественных организаций, оказывающих юридическую, медицинскую и психологическую поддержку бывшим пленным.

«Мы разработали наглядные карточки, которые помогут освобожденному из плена получить пошаговые инструкции во время реинтеграционных мероприятий. Подробная и понятная информация разъясняет как пройти обследование организма и лечение, восстановить выплаты и получить социальную поддержку. Также в справочнике собраны контакты волонтерских и общественных организаций, оказывающих юридическую, медицинскую и психологическую помощь. Брошюра также пригодится представителям служб сопровождения, которые постоянно сопровождают бывших пленных на пути к их возвращению в нормальную жизнь», - пояснил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества полковник Александр Кутков.

Печатные экземпляры справочника будут передавать непосредственно после освобождения из плена. Электронную версию можно загрузить на официальном сайте Минобороны по ссылке.

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