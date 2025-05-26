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Россия уничтожила склад картофеля лидера украинского рынка – убытки достигают более 50 млн грн

13:56, 26 мая 2025
После ракетного удара по Черниговской области агрохолдинг «Агрико Украина» потерял склад и сельхозтехнику.
Россия уничтожила склад картофеля лидера украинского рынка – убытки достигают более 50 млн грн
Фото: Всеукраинская Аграрная Рада
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Во время массированного ночного обстрела Украины с применением беспилотников и ракет в Черниговской области пострадало предприятие, входящее во Всеукраинский аграрный совет, сообщила пресс-служба ассоциации.

По информации, уничтожен склад для хранения картофеля вместе со встроенным оборудованием и контейнерами, а также сортировочный цех. Соседнее хранилище, зерносклад и навес между складами получили значительные повреждения.

Директор предприятия Николай Гордейчук рассказал, что производственные запасы в хранилище полностью уничтожены. Взрывная волна повредила сельхозтехнику - тракторы, сажалку, погрузчик Manitou и другую технику, которая частично уничтожена, частично повреждена.

Предварительные убытки предприятия превышают 50 млн грн, сейчас идет детальная оценка потерь.

ООО «Агрико Украина», которое возглавляет Николай Гордейчук, является украинским представительством нидерландского картофельного кооператива Agrico. Компания является лидером на рынке семеноводства картофеля в Украине, занимая более 50% рынка, и специализируется на импорте и выращивании семенного материала из Нидерландов.

Предприятие имеет два основных хозяйства - ООО «Бровары картофель» в Киевской области и ООО «АФ Андреевское» в Черниговской области, где выращивает картофель на площади более 150 гектаров. Оба хозяйства оснащены картофелехранилищами с сортировочными и фасовочными линиями, которые также служат учебными площадками для промышленных производителей.

ООО «АФ Андреевское», основанное в 2014 году, кроме картофелеводства, занимается растениеводством и имеет демо-поле для испытания сортов картофеля. В 2024 году предприятие удвоило свой доход до 75,8 млн грн и увеличило чистую прибыль более чем в пять раз - до 32,8 млн грн.

Фото: Всеукраинская Аграрная Рада

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россия Чернигов ракетный удар

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