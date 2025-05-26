Ничего нового — в ЦПИ СНБО объяснили, что шахедами уже давно управляют дистанционно

«Шахеды» с камерами и дистанционным управлением появились еще в прошлом году, поэтому новость о Telegram-ботах — преувеличение, отметил Андрей Коваленко.

Фото: Укринформ

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В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли «сенсацию» о якобы управлении российскими «шахедами» через Telegram-ботов. Андрей Коваленко подчеркнул: ничего нового — дроны и раньше управлялись дистанционно.

«История про «записки в шахедах» и управление через Телеграм-боты — это, конечно, что-то )

Что касается дистанционного управления — некоторые шахеды ещё с прошлого года так используются, на них устанавливали камеры и управляли дистанционно. Никакой сенсации — их сбивают», — отметил Коваленко.

Ранее издание The Economist со ссылкой на украинских инженеров сообщило, что внутри одного из сбитых «шахедов» была найдена записка с намёком на новый алгоритм управления.

По данным издания, дроны передают видео и телеметрические данные в режиме реального времени, а управляются с помощью ботов в Telegram. Также утверждалось, что новейшие модификации беспилотников способны обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и даже используют украинскую мобильную сеть.

Тем не менее, в ЦПД отмечают: подобные системы дистанционного управления уже применялись и ранее.

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