Нічого нового — у ЦПД РНБО пояснили, що шахедами вже давно керують дистанційно

«Шахеди» з камерами і дистанційним управлінням з’явилися ще минулого року, тому новина про Telegram-ботів — перебільшення, зазначив Андрій Коваленко.

Фото: Укрінформ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували «сенсацію» про керування російськими шахедами через Telegram-ботів. Андрій Коваленко наголосив: нічого нового — дрони й раніше керувалися дистанційно.

«Історія про «записки в шахедах» і управління через Телеграм-боти - це звісно щось )

Щодо дистанційного керування - деякі шахеди ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно. Жодної сенсації - їх збивають», — зазначив Коваленко.

Раніше видання The Economist з посиланням на українських інженерів повідомило, що всередині одного зі збитих шахедів було знайдено записку з натяком на новий алгоритм управління.

За даними видання, дрони передають відео та телеметричні дані в реальному часі, а керуються за допомогою ботів у Telegram. Також стверджувалося, що новітні модифікації безпілотників можуть обходити українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і навіть використовувати вітчизняну мобільну мережу.

Утім, в ЦПД зазначають: подібні системи дистанційного керування вже застосовувалися і раніше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.