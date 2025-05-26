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У бюджеті на оборону «діра» на 400 млрд – перший заступник голови податкового комітету Ради Железняк

11:42, 26 травня 2025
За словами Ярослава Железняка, у бюджеті на оборону «діра» на 400 млрд грн, і фактично має місце повторення сценарію 2024 року.
У бюджеті на оборону «діра» на 400 млрд – перший заступник голови податкового комітету Ради Железняк
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У державному бюджеті України на оборону «діра» на 400 млрд грн і поки незрозуміло, де їх брати. Про це 26 травня повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової та податкової політики Ярослав Железняк.

Також, за його словами, «з фінансуванням партнерів нічого не зрозуміло, а з експортом у ЄС теж явно буде проблема».

Раніше він зазначав, що хоча вже почала працювати місія МВФ щодо восьмого перегляду програми EFF для України, існує додатковий виклик.

«Цифра необхідних змін у Бюджет-2025 буде, як мінімум, удвічі більше: треба буде знайти від 400-500 млрд грн.

Ситуація один в один з минулим роком, коли видатки на оборону у Бюджеті вже значно перевищують заплановані.

І чому я згадав про МВФ? Тому що десь в кінці червня по результату місії має відбутися схвалення 8-го перегляду, і потім одразу наш уряд почне виходити з новиною, що їм треба міняти терміново бюджет до серпня. Тільки, так як сума вже не +200, а +400 млрд, питання, де вони ці гроші візьмуть» – зазначав він.

Нагадаємо, що на початку минулого року Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США нічого не надходило. Врешті влітку 2024 року виявилося, що на оборону і зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн.

«Коли робили наближення, то в розписі «переставляли» кошти з клітинки видатків на зарплату у вересні, жовтні та листопаді в клітинку закупівлі зброї на початку року. 

Тобто, щоб в кінці вересня виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям, потрібно ухвалити бюджет і підписати його до середини вересня» – пояснювала тоді голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Тоді міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що не вдалося переконати західних партнерів зняти табу на використання їхніх грошей на фінансування зарплат військовим. 

Верховній Раді врешті довелося прийняти закон про підвищення податків.

Отже, за словами Железняка, наразі має місце сценарій 2024 року, коли видатки на оборону у бюджеті вже значно перевищують заплановані.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Міністерство фінансів України спростовувало інформацію про можливе припинення виплат грошового забезпечення військовослужбовцям.

Разом з тим, минулого тижня міністр фінансів України Сергій Марченко за результатами поїздки в Канаду, де проходила зустріч міністрів фінансів країн «Великої сімки» (G7), заявив, що країна пропонує західним партнерам взяти участь у фінансуванні українських збройних сил та інтегрувати українську армію в оборонну систему Європи.

«Ключова тема, яку піднімали з партнерами, – шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік. Наразі ведемо діалог щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи», – сказав Марченко.

Він підкреслив, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності в 2026 році і надалі, а для ЄС – убезпечення від потенційної російської агресії, оскільки українська армія має весь необхідний для цього досвід.

«Витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС», – зазначив міністр.

За його словами, ця частка ВВП може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України бюджет податкова оборона

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