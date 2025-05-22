Україна запропонувала ЄС фінансувати ЗСУ з 2026 року на постійній основі — Сергій Марченко

Україна запропонувала європейським партнерам взяти на себе частину фінансування Збройних Сил України.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що країна пропонує західним партнерам взяти участь у фінансуванні українських збройних сил та інтегрувати українську армію в оборонну систему Європи. Про це він сказав за результатами поїздки в Канаду, де проходила зустріч країн «Великої сімки» (G7).

«Ключова тема, яку піднімали з партнерами, – шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік. Наразі ведемо діалог щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи», – сказав Марченко.

Він підкреслив, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності в 2026 році і надалі, а для ЄС – убезпечення від потенційної російської агресії, оскільки українська армія має весь необхідний для цього досвід.

«Витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС», – зазначив міністр.

За його словами, ця частка ВВП може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО.

«Враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу. Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил – дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів», – додав Марченко.

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