Практика судов
  1. В Украине

Украина предложила ЕС финансировать ВСУ с 2026 года на постоянной основе — Сергей Марченко

20:02, 22 мая 2025
Украина предложила европейским партнерам взять на себя часть финансирования Вооруженных Сил Украины.
Украина предложила ЕС финансировать ВСУ с 2026 года на постоянной основе — Сергей Марченко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна предлагает западным партнерам участвовать в финансировании украинских вооруженных сил и интегрировать украинскую армию в оборонную систему Европы. Об этом он сообщил по итогам поездки в Канаду, где проходила встреча стран «Большой семерки» (G7).

«Ключевая тема, которую поднимали с партнерами, — пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год. Сейчас мы ведем диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы», — сказал Марченко.

Он подчеркнул, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и далее, а для ЕС — защиту от потенциальной российской агрессии, поскольку украинская армия обладает всем необходимым для этого опытом.

«Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил ради безопасности Европы составят незначительную долю ВВП ЕС», — отметил министр.

По его словам, эта доля ВВП может быть распределена между странами, готовыми присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

«Учитывая военные риски, Европа уже ищет пути укрепления обороны, в том числе путем увеличения численности военного персонала. Но создание такого потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Интеграция украинских вооруженных сил — эффективное решение, которое имеет экономические преимущества для стран-партнеров», — добавил Марченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В комитете ВР осудили «письма счастья» налоговой для мелких продавцов через интернет — налоговая служба объяснила, почему их рассылает

Отныне ГНС на постоянной основе будет идентифицировать граждан, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают за это денежные переводы.

С 1 января 2026 года «минималка» может вырасти до 8688 грн, а прожиточный минимум — до 3171 грн

Кабмин готовит бюджетную декларацию, в которой планируется некоторое повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 2026 года.

ГСА хочет платить работникам аппаратов судов гораздо больше, но пока не может – известны причины и размер новых зарплат

В Государственной судебной администрации ждут, когда Президент подпишет законы о повышении зарплат государственным служащим.

Трое арестованных по делу о поджоге дома Кира Стармера были связаны с модельной индустрией

Один из арестованных мужчин мечтал стать лучшей мужской моделью в мире, другой стремился создать бизнес в сфере модного ритейла.

ВСП обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить законопроект о платных жалобах на судей

Высший совет правосудия просит Венецианскую комиссию дать заключение по законопроектам о введении платы за жалобы на судей для злостных жалобщиков, смягчении наказания для судей за превышение расходов над доходами, а также о проверке деклараций добропорядочности судей Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва