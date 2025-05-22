Украина предложила ЕС финансировать ВСУ с 2026 года на постоянной основе — Сергей Марченко

Украина предложила европейским партнерам взять на себя часть финансирования Вооруженных Сил Украины.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна предлагает западным партнерам участвовать в финансировании украинских вооруженных сил и интегрировать украинскую армию в оборонную систему Европы. Об этом он сообщил по итогам поездки в Канаду, где проходила встреча стран «Большой семерки» (G7).

«Ключевая тема, которую поднимали с партнерами, — пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год. Сейчас мы ведем диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы», — сказал Марченко.

Он подчеркнул, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и далее, а для ЕС — защиту от потенциальной российской агрессии, поскольку украинская армия обладает всем необходимым для этого опытом.

«Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил ради безопасности Европы составят незначительную долю ВВП ЕС», — отметил министр.

По его словам, эта доля ВВП может быть распределена между странами, готовыми присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

«Учитывая военные риски, Европа уже ищет пути укрепления обороны, в том числе путем увеличения численности военного персонала. Но создание такого потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Интеграция украинских вооруженных сил — эффективное решение, которое имеет экономические преимущества для стран-партнеров», — добавил Марченко.

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