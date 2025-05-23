Старые толкования Конституционного Суда о невозможности совмещения должности депутата с должностью министра уже неактуальны – Виталий Безгин

Соавтор законопроекта о совмещении должности народного депутата с должностью министра в правительстве Виталий Безгин считает, что «старые толкования Конституционного Суда не являются актуальными».

Источник фото: Виталий Безгин / facebook.com

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Решения Конституционного Суда могут утрачивать свою актуальность. Так считает народный депутат, член Комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин.

«Стоит ли разрешать депутатам параллельно занимать должности в правительстве?

Мы зарегистрировали вместе с Галиной Третьяковой, Максимом Павлюком, Олегом Бондаренко и другими коллегами законопроект 13304, который позволяет совмещать должности. Сразу отмечу, что такая практика существует в 19 европейских странах.

Также сразу отмечу, что должности министра и заместителя министра уже давно являются политическими, что делает старые толкования Конституционного Суда неактуальными», — указал он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народным депутатам Украины предлагается разрешить совмещать депутатские полномочия с должностью в исполнительной власти, которые не относятся к должностям государственной службы.

В частности, народный депутат, не прекращая своих полномочий, сможет занять должности премьер-министра Украины, вице-премьер-министра, министра, заместителя министра, другие политические должности.

Соответствующий законопроект 13304 зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов, среди которых Галина Третьякова, Виталий Безгин, Андрей Клочко, Александр Федиенко и другие.

Вместе с тем, по этому поводу существует Решение Конституционного Суда Украины 1-24/2002 от 4 июля 2002 года, в котором сказано, что системный анализ Конституции свидетельствует, что она не предусматривает совмещения мандата народного депутата Украины со служебной деятельностью членов Кабинета Министров Украины независимо от того, отнесены ли их должности к категориям государственных служащих.

Автор: Наталя Мамченко

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