Мошенники от имени налоговой рассылают опасные письма — в ГНС рассказали, как действовать

Фишинговые письма содержат ссылки или прикрепленный архив с вирусом для получения удаленного доступа к компьютеру пользователя.

Фото: dev.ua

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Государственная налоговая служба Украины сообщила, что мошенники от имени ГНС рассылают фишинговые письма со ссылкой или прикрепленным архивом, в котором содержится программное обеспечение для удаленного доступа к компьютерам пользователей.

«Письма приходят с темой “Запрос документов ГУ ГНС Украины: НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ” и вложением в виде PDF-файла. Они содержат ссылку на сервис, где размещен JS-скрипт “Запрос ГУ ГНС Украины СЭД 22.05.2025-0048811.pdf.js”. Переход по ссылке приводит к загрузке и запуску программного обеспечения для удаленного управления компьютерами пользователей», — заявили в налоговой.

В ГНС рекомендуют не открывать вложения в подозрительных сообщениях.

Также там напомнили, что все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно содержат доменное имя «tax.gov.ua» после символа «@».

Налоговая подчеркивает, что существует реальная опасность заражения персональных компьютеров вирусами, распространяемыми через электронную почту.

«Фишинговые письма содержат ссылки или прикрепленный архив с программным обеспечением для получения удаленного доступа к компьютерам пользователей. Задача злоумышленников — ввести пользователя в заблуждение и заставить его открыть вложение», — говорится в сообщении.

В ГНС добавили, что при использовании электронной почты необходимо:

соблюдать личную кибергигиену;

быть осторожными и внимательными при открытии вложений, даже если они пришли от знакомых отправителей;

не открывать вложения без предварительного подтверждения факта отправки письма его отправителем.

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