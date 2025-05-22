Шахраї від імені податкової розсилають небезпечні листи — у ДПС розповіли, як діяти

Фішингові листи містять посилання або прикріплений файл з архівом, в якому є вірус для отримання віддаленого доступу до комп’ютера користувача.

Фото: dev.ua

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Державна податкова служба України повідомила, що шахраї від імені ДПС розсилають фішингові листи з посиланням або прикріплений файл з архівом, в якому знаходиться програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до комп’ютерів користувачів.

«Листи надходять з темою «Запит документів ГУ ДПС України: *НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ*» та вкладенням у вигляді PDF-файлу. Вони містять у собі посилання на сервіс, де розміщено JS-скрипт «Запит ГУ ДПС України СЕД 22.05.2025- 0048811.pdf.js». Перехід на нього призводить до завантаження та запуску програмного забезпечення для віддаленого управління компʼютерами користувачів», - заявили у податковій.

У ДПС рекомендують не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях.

Також там нагадали, що всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково мають містити це доменне ім’я «tax.gov.ua» після символу «@».

Податкова наголошує, що існує реальна небезпека зараження персональних комп'ютерів вірусами, що розповсюджуються електронною поштою.

«Фішингові листи містять посилання або прикріплений файл з архівом, в якому знаходиться програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до комп’ютерів користувачів. Завданням зловмисників є введення в оману користувача для відкриття ним вкладення», - сказано у повідомленні.

У ДПС додали, що при користуванні електронною поштою треба:

дотримуватись особистої кібергігієни;

бути обережними та уважними при відкритті вкладень, навіть якщо вони надійшли від відомих адресатів;

не відкривати отримані вкладення без попереднього підтвердження факту надсилання такого листа його відправником.

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