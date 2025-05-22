У комітеті ВР засудили «листи щастя» податкової для дрібних продавців через інтернет – податкова служба пояснила, чому їх розсилає

Відтепер ДПС на постійній основі буде ідентифікувати громадян, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази за нього.

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Податкова служба почала розсилати вимоги з'явитися до територіальних відділень ДПС для надання пояснень щодо «систематичного ведення господарської діяльності» з використанням сервісу оплати «Нової пошти» NovaPay. Питання стосується продажу товарів через інтернет та надходження коштів на особисту картку. Навіть, якщо суми відносно невеликі.

Також податкова пропонує громадянам підписати протокол про адміністративне правопорушення. Якщо не прийти до податкової після отримання такого листа, можна отримати штраф за незареєстровану діяльність.

Справа у тому, що нещодавно заходи податкового контролю поповнились новим інструментом.

Так, відтепер ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього.

А саме, з 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

ФОП, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО.

Як зазначає Податкова, лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки.

Позиція керівництва податкового комітету

Разом з тим, до народних депутатів почали надходити звернення громадян, які здійснили операцію з продажу речей через інтернет на невеликі суми. Один з них опублікував голова комітету з податкової політики Данило Гетманцев.

«Зробила виписку з реєстру і за фактом всього 2 платежі на місяць по 100 грн від NovaPay, все. За 200 гривень системна діяльність?» – йдеться у зверненні.

За словами Гетманцева, такі дії податкових інспекторів є викривленням нормальної ідеї.

«Безперечно, підприємницька діяльність без реєстрації та сплати податків – зло, яке потрібно викорінити. Таке доручення, переконаний, ви й отримуєте.

Але замість того аби виявити дійсно незареєстрований бізнес і розібратися з ним, ви суцільним порядком розсилаєте листи щастя всім без виключення? За 200 грн? Серйозно?

Ви порахували, скільки державі коштує таке ваше адміністрування? Ви уявили, як ви цим дискредитуєте і себе, і державу? З такими податківцями, ворогів не треба. Керівництво ДПС, прошу негайно звернути увагу», зазначив він.

В свою чергу, перший заступник голови податкового комітету парламенту Ярослав Железняк погодився з тим, що це дискредитує саму податкову.

«Щодо «листів щастя» від Податкової за 200 грн. Це:

абсолютно безглузде витрачання ресурсу держави;

дискредитує в першу чергу саму податкову;

має негайно припинитися.

Я дуже сподіваюсь, що це «ексцес виконавця» на рівні звичайного податківця, який трохи забув, чому фіскальні органи мають таку погану репутацію. І що так саме йому це швидко нагадають його колеги самостійно. Інакше, доведеться втручатися парламенту. І тут переконаний, що одразу знайдеться не просто більшість, а конституційна більшість», додав він.

Податкова розповіла, чому розсилає листи

В свою чергу, як зазначили у Податковій службі, понад 162,7 млн грн через 97,5 тисяч грошових переказів загалом отримали більше 3 тисяч осіб за три тижні березня. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. Такі результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Територіальні органи ДПС у межах відпрацювання цих даних наразі надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою зʼясування походження коштів. Основна мета цих запрошень – розʼяснювальна.

Офіційно заявляємо, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як про це поширюється в мережі.

До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, – 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи, – 5.

Загалом перераховано:

менше 1 тис. грн – лише 6 особам;

від 1 до 10 тис. грн – 702 особам;

від 10 до 50 тис. грн – 1 515 особам;

від 50 до 100 тис. грн – 640 особам;

понад 100 тис. грн – 475 особам.

«ДПС нагадує, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів. Щодо осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність будуть складені адмінпротоколи за порушення закону. Наразі також триває опрацювання інформації з Системи обліку даних РРО за квітень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною», зазначили у ДПС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках доведеться платити до 23% податків з отриманих коштів.

Також Державна податкова служба зможе отримувати на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій буде розкриватися банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо.

В свою чергу, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

Автор: Наталя Мамченко

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