В комитете ВР осудили «письма счастья» налоговой для мелких продавцов через интернет — налоговая служба объяснила, почему их рассылает

Отныне ГНС на постоянной основе будет идентифицировать граждан, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают за это денежные переводы.

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Налоговая служба начала рассылать требования явиться в территориальные отделения ГНС для предоставления объяснений относительно «систематического ведения хозяйственной деятельности» с использованием сервиса оплаты «Новой почты» NovaPay. Вопрос касается продажи товаров через интернет и поступления средств на личную карту. Даже если суммы относительно небольшие.

Также налоговая предлагает гражданам подписать протокол об административном правонарушении. Если не явиться в налоговую после получения такого письма, можно получить штраф за незарегистрированную деятельность.

Дело в том, что недавно меры налогового контроля пополнились новым инструментом.

Так, отныне ГНС на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые осуществляют продажу товаров через сеть Интернет и получают за это денежные переводы.

А именно, с 1 марта текущего года ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о:

гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

ФЛП, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО.

Как отмечает Налоговая, только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, которые систематически получают средства на собственные счета.

Позиция руководства налогового комитета

Вместе с тем, к народным депутатам начали поступать обращения граждан, которые осуществили операцию по продаже вещей через интернет на небольшие суммы. Один из них опубликовал глава комитета по налоговой политике Даниил Гетманцев.

«Я сделала выписку из реестра, и по факту всего 2 платежа в месяц по 100 грн от NovaPay, все. За 200 гривен системная деятельность?» — говорится в обращении.

По словам Гетманцева, такие действия налоговых инспекторов являются искажением нормальной идеи.

«Безусловно, предпринимательская деятельность без регистрации и уплаты налогов — зло, которое нужно искоренить. Такое поручение, уверен, вы и получаете.

Но вместо того чтобы выявить действительно незарегистрированный бизнес и разобраться с ним, вы сплошным порядком рассылаете письма счастья всем без исключения? За 200 грн? Серьезно?

Вы посчитали, сколько государству стоит такое ваше администрирование? Вы представили, как вы этим дискредитируете и себя, и государство? С такими налоговиками врагов не надо. Руководство ГНС, прошу немедленно обратить внимание», — отметил он.

В свою очередь, первый заместитель главы налогового комитета парламента Ярослав Железняк согласился с тем, что это дискредитирует саму налоговую.

«По поводу «писем счастья» от Налоговой за 200 грн. Это:

абсолютно бессмысленная трата ресурса государства;

дискредитирует в первую очередь саму налоговую;

должно немедленно прекратиться.

Я очень надеюсь, что это «эксцесс исполнителя» на уровне обычного налоговика, который немного забыл, почему фискальные органы имеют такую плохую репутацию. И что так же ему это быстро напомнят его коллеги самостоятельно. Иначе придется вмешиваться парламенту. И тут уверен, что сразу найдется не просто большинство, а конституционное большинство», — добавил он.

Налоговая рассказала, почему рассылает письма

В свою очередь, как отметили в Налоговой службе, более 162,7 млн грн через 97,5 тысяч денежных переводов в общей сложности получили более 3 тысяч человек за три недели марта. Только 212 из них зарегистрированы как ФЛП. Такие результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций.

Территориальные органы ГНС в рамках обработки этих данных на данный момент направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств. Основная цель этих приглашений — разъяснительная.

Официально заявляем, что налоговики не вызывали письмами лиц, которые осуществили только 2 перевода по 100 гривен, как об этом распространяется в сети.

К примеру, одно из приглашений, которые выложены в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен.

Среди тех, кто получил письма, наибольшая сумма денежных переводов, перечисленная одному физическому лицу, — 413 тысяч гривен за 40 денежных переводов. Наименьшее количество транзакций, проведенных в пользу одного физического лица, — 5.

В общей сложности перечислено:

• менее 1 тыс. грн — только 6 лицам;

• от 1 до 10 тыс. грн — 702 лицам;

• от 10 до 50 тыс. грн — 1515 лицам;

• от 50 до 100 тыс. грн — 640 лицам;

• более 100 тыс. грн — 475 лицам.

«ГНС напоминает, что хозяйственная деятельность осуществляется только при условии государственной регистрации и налогообложения полученных доходов. Относительно лиц, которые осуществляли по сути скрытую систематическую предпринимательскую деятельность, будут составлены административные протоколы за нарушение закона. На данный момент также продолжается обработка информации из Системы учета данных РРО за апрель, так что такая разъяснительная работа будет постоянной», — отметили в ГНС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13232, согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях придется платить до 23% налогов с полученных средств.

Также Государственная налоговая служба сможет получать по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть налоговая будет получать доступ к банковской тайне относительно счетов граждан, которые находят через эти платформы клиентов для предоставления сервисных услуг, продают товары, предлагают в аренду жилье и т.д.

В свою очередь, онлайн-платформы должны будут передавать в налоговую информацию, которая будет включать адрес проживания подотчетных продавцов и адрес расположения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

Автор: Наталя Мамченко

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