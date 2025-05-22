Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький пообіцяв не пускати Україну до НАТО

Кароль Навроцький заявив, що вступ України до НАТО поставить альянс у прямий конфлікт з РФ.

Фото: lb.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера радикальної партії «Конфедерація» Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі, пише Onet.

Зазначається, що Кароль Навроцький підписав декларацію з 8 пунктів:

Я не підпишу жодного закону, який підвищує існуючі податки, внески, збори або запроваджує новий фіскальний тягар.

Я не підпишу жодного закону, що обмежує операції з готівкою, і буду захищати польський злотий.

Я не підпишу жодного закону, який обмежує свободу вираження поглядів, сумісну з польською конституцією.

Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України.

Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО.

Я не підпишу жодного закону, який обмежує доступ поляків до зброї.

Я не погоджуся на передачу будь-яких повноважень органів влади Республіки Польща органам Європейського Союзу.

Я не підпишу ратифікацію жодних нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі, наприклад, послаблюють її право голосу або забирають право вето.

Навроцький, говорячи про пункт щодо польських солдатів на території України, заявив: «Я відправлю польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися».

«Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт з Росією», — сказав Навроцький.

Він заявив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО та додав, що дискусія про це «не має сенсу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.