Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий пообещал не пускать Украину в НАТО

Кароль Навроцкий заявил, что вступление Украины в НАТО поставит альянс в прямой конфликт с РФ.

Фото: lb.ua

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Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий официально согласился с требованиями лидера радикальной партии «Конфедерация» Славомира Менцена, среди которых — обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре, пишет Onet.

Отмечается, что Кароль Навроцкий подписал декларацию из 8 пунктов:

Я не подпишу ни одного закона, повышающего существующие налоги, взносы, сборы или вводящего новую фискальную нагрузку.

Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего операции с наличными, и буду защищать польский злотый.

Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего свободу выражения мнений, совместимую с польской конституцией.

Я не позволю направлять польских солдат на территорию Украины.

Я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО.

Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего доступ поляков к оружию.

Я не соглашусь на передачу каких-либо полномочий органов власти Республики Польша органам Европейского Союза.

Я не подпишу ратификацию каких-либо новых договоров ЕС, которые ослабляют роль Польши, например, уменьшают ее право голоса или лишают права вето.

Навроцкий, говоря о пункте относительно польских солдат на территории Украины, заявил: «Я отправлю польских бизнесменов, когда Украина будет восстанавливаться».

«Любая дискуссия о ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО — бессмысленна и поставит альянс в прямой конфликт с Россией», — сказал Навроцкий.

Он заявил, что не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО и добавил, что обсуждение этого вопроса «не имеет смысла».

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