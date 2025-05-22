Владелец бизнес-центра «Парус» и отеля «Украина» Криппа покупает Международный выставочный центр

АМКУ дал разрешение компании Citadel Ventures Cyprus, бенефициаром которой является Максим Криппа, на приобретение контроля над A.T.V.T. Business Expo Holdings, которой принадлежит 50,04% в ООО «МВЦ».

Фото: facebook.com/mvc.iec

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Владелец бизнес-центра «Парус», отеля «Украина» и известной украинской киберспортивной команды NAVI Максим Криппа приобретает ООО «Международный выставочный центр», пишет «Интерфакс-Украина».

Уточняется, что Антимонопольный комитет Украины дал разрешение кипрской компании Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефициаром которой, по данным YoiControl, является Криппа, на приобретение контроля над другой кипрской компанией — A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, которой принадлежит 50,04% в ООО «МВЦ».

Бенефициарами ООО «МВЦ» указаны директор Анатолий Ткаченко и Виктор Ткаченко.

Анатолию Ткаченко и Елене Ткаченко напрямую принадлежат по 12,49% общества, еще 24,98% — у венчурного корпоративного инвестфонда «Асборн», бенефициаром которого является Марина Дорохина — дочь известного киевского девелопера торговой недвижимости Вагифа Алиева.

В 2024 году МВЦ увеличил выручку на 71,4% — до 83,0 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.