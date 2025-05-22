Владелец бизнес-центра «Парус» и отеля «Украина» Криппа покупает Международный выставочный центр

Владелец бизнес-центра «Парус», отеля «Украина» и известной украинской киберспортивной команды NAVI Максим Криппа приобретает ООО «Международный выставочный центр», пишет «Интерфакс-Украина».
Уточняется, что Антимонопольный комитет Украины дал разрешение кипрской компании Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефициаром которой, по данным YoiControl, является Криппа, на приобретение контроля над другой кипрской компанией — A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, которой принадлежит 50,04% в ООО «МВЦ».
Бенефициарами ООО «МВЦ» указаны директор Анатолий Ткаченко и Виктор Ткаченко.
Анатолию Ткаченко и Елене Ткаченко напрямую принадлежат по 12,49% общества, еще 24,98% — у венчурного корпоративного инвестфонда «Асборн», бенефициаром которого является Марина Дорохина — дочь известного киевского девелопера торговой недвижимости Вагифа Алиева.
В 2024 году МВЦ увеличил выручку на 71,4% — до 83,0 млн грн.
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