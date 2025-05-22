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Власник бізнес-центру «Парус» та готелю «Україна» Кріппа купує Міжнародний виставковий центр

19:12, 22 травня 2025
АМКУ надав дозвіл компанії Citadel Ventures Cyprus, бенефіціаром якої є Максим Кріппа на набуття контролю над A.T.V.T. Business Expo Holdings, якій належить 50,04% у ТОВ «МВЦ».
Власник бізнес-центру «Парус» та готелю «Україна» Кріппа купує Міжнародний виставковий центр
Фото: facebook.com/mvc.iec
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Власник бізнес-центру «Парус», готелю «Україна» та відомої української кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа придбає ТОВ «Міжнародний виставковий центр», пише «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що Антимонопольний комітет України надав дозвіл кіпрській компанії Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефіціаром якої за даними YoiControl є Кріппа, на набуття контролю над іншою кіпрською компанією A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd, якій належить 50,04% в ТОВ «МВЦ».

Бенефіціарами ТОВ «МВЦ» вказані директор Анатолій Ткаченко та Віктор Ткаченко.

Анатолію Ткаченко та Олені Ткаченко напряму належать по 12,49% ТОВ, а ще 24,98% – у венчурного корпоративного інвестфонда «Асборн», бенефіціаром якого є Марина Дорохіна – донька відомого київського девелопера торгівельної нерухомості Вагіфа Алієва.

У 2024 році МВЦ збільшив виручку на 71,4% – до 83,0 млн грн.

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Київ АМКУ

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