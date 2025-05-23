Cтарі тлумачення Конституційного Суду щодо неможливості суміщення посади депутата з посадою міністра вже неактуальні – Віталій Безгін

Співавтор законопроекту про суміщення посади народного депутата з посадою міністра в уряді Віталій Безігн вважає, що «старі тлумачення Конституційного Суду не є актуальними».

Джерело фото: Віталій Безгін / facebook.com

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Рішення Конституційного Суду можуть втрачати свою актуальність. Так вважає народний депутат, член Комітету з питань організації державної влади Віталій Безгін.

«Чи варто дозволяти депутатам паралельно обіймати посади в уряді?

Зареєстрували разом із Галиною Третьяковою, Максимом Павлюком, Олегом Бондаренком та іншими колегами законопроект 13304, що дозволяє поєднання посад. Одразу зазначу, що така практика існує в 19 європейських країнах.

Також одразу зазначу, що посади міністра та заступника міністра вже давно є політичними, що робить старі тлумачення Конституційного Суду не актуальними», вказав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», народним депутатам України пропонується дозволити суміщати депутатські повноваження з посадою у виконавчій владі, що не належать до посад державної служби.

Зокрема, народний депутат, не припиняючи своїх повноважень, зможе зайняти посади прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра, міністра, заступника міністра, інші політичні посади.

Відповідний законопроект 13304 зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів, серед яких Галина Третьякова, Віталій Безгін, Андрій Клочко, Олександр Федієнко та інші.

Разом з тим, з цього приводу існує Рішення Конституційного Суду України 1-24/2002 від 4 липня 2002 року, в якому сказано, що системний аналіз Конституції свідчить, що вона не передбачає поєднання мандата народного депутата України зі службовою діяльністю членів Кабінету Міністрів України незалежно від того, чи віднесено їх посади до категорій державних службовців.

Автор: Наталя Мамченко

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