В бюджете на оборону «дыра» на 400 млрд – первый заместитель главы налогового комитета Рады Железняк

По словам Ярослава Железняка, в бюджете на оборону «дыра» на 400 млрд грн, и фактически повторяется сценарий 2024 года.

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В государственном бюджете Украины на оборону «дыра» на 400 млрд грн, и пока непонятно, где их брать. Об этом 26 мая сообщил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой и налоговой политики Ярослав Железняк.

Также, по его словам, «с финансированием партнеров ничего не понятно, а с экспортом в ЕС тоже явно будет проблема».

Ранее он отмечал, что, хотя уже начала работать миссия МВФ по восьмому пересмотру программы EFF для Украины, существует дополнительный вызов.

«Цифра необходимых изменений в Бюджет-2025 будет, как минимум, вдвое больше: нужно будет найти от 400–500 млрд грн.

Ситуация один в один с прошлым годом, когда расходы на оборону в бюджете уже значительно превышают запланированные.

И почему я упомянул МВФ? Потому что где-то в конце июня по результатам миссии должно состояться одобрение 8-го пересмотра, и затем сразу наш Кабмин начнет выходить с новостью, что им нужно срочно менять бюджет до августа. Только, поскольку сумма уже не +200, а +400 млрд, вопрос, где они эти деньги возьмут», – отмечал он.

Напомним, что в начале прошлого года Украина была вынуждена закупать оружие за собственные средства, поскольку от США ничего не поступало. В итоге летом 2024 года выяснилось, что на оборону и зарплаты военным не хватает 500 млрд грн.

«Когда делали корректировку, в расписании «переставляли» средства из ячейки расходов на зарплаты в сентябре, октябре и ноябре в ячейку закупки оружия в начале года. То есть, чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября», – объясняла тогда глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Тогда министр финансов Сергей Марченко рассказал, что не удалось убедить западных партнеров снять табу на использование их средств для финансирования зарплат военным.

Верховной Раде в итоге пришлось принять закон о повышении налогов.

Таким образом, по словам Железняка, сейчас повторяется сценарий 2024 года, когда расходы на оборону в бюджете уже значительно превышают запланированные.

Напомним, в апреле 2025 года Министерство финансов Украины опровергало информацию о возможном прекращении выплат денежного обеспечения военнослужащим.

Вместе с тем, на прошлой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам поездки в Канаду, где проходила встреча министров финансов стран «Большой семерки» (G7), заявил, что страна предлагает западным партнерам принять участие в финансировании украинских вооруженных сил и интегрировать украинскую армию в оборонную систему Европы.

«Ключевая тема, которую поднимали с партнерами, – пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год. На данный момент ведем диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы», – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и далее, а для ЕС – защита от потенциальной российской агрессии, поскольку украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт.

«Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для безопасности Европы составят небольшую долю ВВП ЕС», – отметил министр.

По его словам, эта доля ВВП может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

Автор: Наталя Мамченко

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