Решил вернуться и его простили – суд закрыл дело военного о СОЧ

Суд в Одессе освободил солдата от уголовной ответственности за самовольное оставление части.

Фото: varta1.com.ua

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Киевский районный суд Одессы постановил закрыть уголовное производство в отношении военнослужащего, которого подозревали в самовольном оставлении части. Солдат добровольно решил вернуться в строй и попросил суд рассмотреть дело без его участия - прокурор поддержал это решение.

Суть дела

Солдат, наводчик одной из бригад ВСУ, отсутствовал на службе по неустановленным причинам. По материалам дела № 947/17720/25, он объяснил, что уехал из-за сложных личных обстоятельств, а когда решил проблемы, сразу сообщил командованию о готовности вернуться в подразделение и выполнять обязанности.

Позиции сторон

Прокурор - настаивал на применении ч. 5 ст. 401 УК Украины, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности за отдельные военные преступления, если солдат искренне раскаялся и намерен восстановиться на службе.

Обвиняемый - подал в суд письмо, в котором поддержал позицию прокурора и подтвердил свое желание вернуться на фронт, заверив в искреннем раскаянии.

Что решил суд

Киевский районный суд Одессы постановил закрыть производство по ч. 5 ст. 401 УК Украины. Суд подчеркнул, что в условиях войны ключевой является боеспособность армии, а готовность военнослужащего вернуться в строй отвечает интересам государства. Поэтому солдат освобожден от уголовной ответственности.

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