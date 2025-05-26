Более 500 грн надбавки к пенсии: кто сможет получить доплату

Для получения доплаты нужно обратиться в управление ПФУ с заявлением.

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В Украине пенсионеры могут получать не только основную пенсию, но и дополнительные выплаты. В некоторых случаях эта доплата может составлять до 590 гривен, сообщает "На пенсии".

Доплата в размере 590 гривен предусмотрена для участников боевых действий и членов их семей. Эта сумма составляет 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, как указано в Законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Стоит пояснить, что в 2025 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 гривну.

Получить эту выплату могут пенсионеры, которые имеют один из следующих документов:

удостоверение участника боевых действий;

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

удостоверение члена семьи погибшего военнослужащего;

удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства.

Чтобы оформить доплату в 590 гривен, человеку нужно обратиться в управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Необходимо написать заявление и приложить копию документа, подтверждающего право на эти средства.

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