Более 500 грн надбавки к пенсии: кто сможет получить доплату

В Украине пенсионеры могут получать не только основную пенсию, но и дополнительные выплаты. В некоторых случаях эта доплата может составлять до 590 гривен, сообщает "На пенсии".
Доплата в размере 590 гривен предусмотрена для участников боевых действий и членов их семей. Эта сумма составляет 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, как указано в Законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Стоит пояснить, что в 2025 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 гривну.
Получить эту выплату могут пенсионеры, которые имеют один из следующих документов:
Чтобы оформить доплату в 590 гривен, человеку нужно обратиться в управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Необходимо написать заявление и приложить копию документа, подтверждающего право на эти средства.
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