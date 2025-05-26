В Одесской области женщина «заминировала» ТЦК, чтобы спасти родственника от мобилизации — ей грозит 8 лет за решеткой

Женщина сообщила о фейковой подготовке взрыва в ТЦК – за это ей грозит до восьми лет заключения.

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В Одесской области женщина, сообщившая о якобы готовящемся взрыве, понесёт уголовную ответственность. Ей грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает региональная полиция.

Женщина позвонила в правоохранительные органы и заявила о подготовке взрыва в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По указанному адресу немедленно прибыли полицейские, которые обследовали здание и прилегающую территорию. Взрывных устройств обнаружено не было.

Личность звонившей была установлена в тот же день. Ею оказалась 50-летняя жительница Татарбунарской территориальной общины. По данным следствия, таким образом женщина пыталась помешать мобилизации своего родственника.

«Мы начали уголовное производство и, собрав достаточно доказательств, сообщили фигурантке о подозрении в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, если объектом заведомо ложного сообщения стали здания, обеспечивающие деятельность органов государственной власти. Санкция ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщил начальник отделения полиции №1 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Андрей Мащенко.

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