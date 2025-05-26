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На Одещині жінка «замінувала» ТЦК, щоб врятувати родича від мобілізації — їй загрожує 8 років за ґратами

12:27, 26 травня 2025
Жінка повідомила про фейкову підготовку вибуху в ТЦК — за це їй загрожує до восьми років ув’язнення.
На Одещині жінка «замінувала» ТЦК, щоб врятувати родича від мобілізації — їй загрожує 8 років за ґратами
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На Одещині жінка, яку викрили у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, понесе кримінальну відповідальність. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до правоохоронців зателефонувала жінка та повідомила про підготовку вибуху в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За вказаною у повідомленні адресою негайно прибули поліцейські, які обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. Вибухових предметів виявлено не було.

Громадянку, яка надала неправдиве повідомлення, правоохоронці встановили того ж дня. Правопорушницею виявилася 50-річна жителька Татарбунарської територіальної громади. Як з’ясували слідчі, у такий спосіб жінка намагалась не допустити мобілізацію родича.

«Ми розпочали кримінальне провадження та, зібравши достатньо доказів, повідомили фігурантці про підозру в завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали будівлі, що забезпечують діяльність органів державної влади. Санкцією ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України за цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років», - зазначив начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

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Національна поліція поліція Одеса ТЦК мобілізація

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