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Власник чи користувач має право вимагати вилучення земельної ділянки для суспільних потреб у разі встановлення земельного сервітуту, який ускладнює її використання – Верховний Суд

11:17, 26 травня 2025
Позивачка посилалася на те, що вона є власницею будівлі та спірної огорожі з воротами, які придбала за договором купівлі-продажу, однак комісія міськради вирішила демонтувати огорожу та ворота для облаштування проїзду.
Власник чи користувач має право вимагати вилучення земельної ділянки для суспільних потреб у разі встановлення земельного сервітуту, який ускладнює її використання – Верховний Суд
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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У разі встановлення земельного сервітуту, який ускладнює або унеможливлює використання земельної ділянки, власник чи користувач має право вимагати вилучення (викупу) ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

У випадку такого вилучення (викупу) збитки відшкодовують власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, відповідні органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які прийняли рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок.

На це вказав Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у постанові від 12 березня 2025 року по справі 465/6631/20 за позовом фізичної особи до Франківської районної адміністрації Львівської міської ради, Львівської міської ради про визнання незаконним та скасування розпорядження, визнання дій неправомірними та відновлення становища, яке існувало до порушення.

Обставини справи

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилалася на те, що вона є власницею будівлі та спірної огорожі з воротами, які придбала за договором купівлі-продажу.

Однак комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міськради вирішила демонтувати огорожу та ворота для облаштування проїзду, що було й зроблено працівниками районної адміністрації та комунальних підприємств без законних на те підстав.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, у задоволенні позову відмовив, вказуючи на те, що права позивача влаштуванням в’їзду-виїзду з житлового кварталу не порушуються відповідачами.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду та передав справу на новий апеляційний розгляд з огляду на таке.

Апеляційний суд посилаючись на наявність виїзду згідно з детальним планом території, визнав дії органу місцевого самоврядування правомірними, вважаючи, що огорожа перешкоджає проїзду, не з’ясував можливості встановлення земельного сервітуту на спірній земельній ділянці та дійшов передчасного висновку про правомірність дій відповідача, які призвели до позбавлення позивачки права користування приватною власністю на об’єкти нерухомості на належній їй на праві власності земельній ділянці.

У разі якщо встановлення земельного сервітуту призводить до неможливості використання земельної ділянки (її частини), власник чи користувач земельної ділянки має право вимагати вилучення (викупу) земельної ділянки (її частини) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Правові, організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, врегульовані Законом 1559-VI «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

Цей Закон було прийнято з метою забезпечення правового захисту інтересів власників земельних ділянок і держави, її економічної безпеки. Однак апеляційний суд не з’ясував, чи було здійснено викуп цієї землі або встановлено сервітут, а також чи компенсовано збитки позивачу. Доказів вилучення ділянки для суспільних потреб матеріали справи не містять.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд Львів земля

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Позивачка посилалася на те, що вона є власницею будівлі та спірної огорожі з воротами, які придбала за договором купівлі-продажу, однак комісія міськради вирішила демонтувати огорожу та ворота для облаштування проїзду.

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