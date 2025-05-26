Владелец или пользователь имеет право требовать изъятия земельного участка для общественных нужд в случае установления земельного сервитута, который затрудняет его использование – Верховный Суд

Истец ссылалась на то, что она является собственником здания и спорного забора с воротами, которые приобрела по договору купли-продажи. Однако комиссия горсовета решила демонтировать забор и ворота для обустройства проезда.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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В случае установления земельного сервитута, который затрудняет или делает невозможным использование земельного участка, владелец или пользователь имеет право требовать изъятия (выкупа) участка для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.

В случае такого изъятия (выкупа) убытки возмещаются владельцам земли и землепользователям, включая арендаторов, соответствующими органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, принявшими решение об изъятии (выкупе) земельных участков.

На это указал Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в постановлении от 12 марта 2025 года по делу № 465/6631/20 по иску физического лица к Франковской районной администрации Львовского городского совета, Львовскому городскому совету о признании незаконным и отмене распоряжения, признании действий неправомерными и восстановлении положения, существовавшего до нарушения.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что она является собственником здания и спорного забора с воротами, которые приобрела по договору купли-продажи. Однако комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовского горсовета решила демонтировать забор и ворота для обустройства проезда, что и было сделано работниками районной администрации и коммунальных предприятий без законных на то оснований.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился и апелляционный суд, в удовлетворении иска отказал, указывая, что права истца обустройством въезда-выезда из жилого квартала не нарушаются ответчиками.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда и передал дело на новое апелляционное рассмотрение по следующим причинам.

Апелляционный суд, ссылаясь на наличие выезда согласно детальному плану территории, признал действия органа местного самоуправления правомерными, считая, что забор препятствует проезду. При этом суд не выяснил возможности установления земельного сервитута на спорном земельном участке и сделал преждевременный вывод о правомерности действий ответчика, которые привели к лишению истца права пользования частной собственностью на объекты недвижимости на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке.

В случае если установление земельного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка (его части), владелец или пользователь земельного участка имеет право требовать изъятия (выкупа) земельного участка (его части) для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.

Правовые, организационные и финансовые основы регулирования общественных отношений, возникающих в процессе отчуждения земельных участков и других объектов недвижимого имущества, находящихся на них, которые принадлежат физическим или юридическим лицам, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости, регулируются Законом № 1559-VI «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся на них, которые находятся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости».

Этот Закон был принят с целью обеспечения правовой защиты интересов владельцев земельных участков и государства, его экономической безопасности. Однако апелляционный суд не выяснил, был ли осуществлен выкуп этой земли или установлен сервитут, а также были ли компенсированы убытки истцу. Доказательств изъятия участка для общественных нужд материалы дела не содержат.

Автор: Наталя Мамченко

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