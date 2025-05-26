Понад 500 грн надбавки до пенсії: хто зможе отримати доплату

Для отримання доплати необхідно звернутися до управління ПФУ з заявою.

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В Україні пенсіонери можуть отримувати не лише основну пенсію, а й додаткові виплати. У певних випадках ця доплата може становити до 590 гривень, повідомляє "На пенсії".

Доплата в 590 гривень передбачена для учасників бойових дій та членів їхніх родин. Ця сума дорівнює 25% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, як передбачено в Законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Варто пояснити, що у 2025 році прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність становить 2 361 гривні.

Отримати її можуть пенсіонери, які мають один із таких документів:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення людини з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення члена сім’ї загиблого військовослужбовця;

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

Щоб оформити доплату в 590 гривень, особі потрібно звернутися до управління ПФУ за місцем проживання. Українцю необхідно написати заяву та додати копію документа, який підтверджує право на ці кошти.

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