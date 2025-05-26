Вирішив повернутися і його пробачили – суд закрив справу військового про СЗЧ

Суд в Одесі звільнив солдата від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини.

Фото: varta1.com.ua

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Київський районний суд Одеси ухвалив закрити кримінальне провадження щодо військовослужбовця, якого підозрювали в самовільному залишенні частини. Солдат добровільно вирішив повернутися до строю і попросив суд розглянути справу без його участі — прокурор підтримав це рішення.

Суть справи

Солдат, навідник однієї з бригад ЗСУ, був відсутній на службі з невстановлених причин. За матеріалами справи № 947/17720/25, він пояснив, що поїхав через складні особисті обставини, а коли вирішив проблеми, відразу повідомив командування про готовність повернутися до підрозділу та виконувати обов’язки.

Позиції сторін

Прокурор — наполягав на застосуванні ч. 5 ст. 401 КК України, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за окремі військові злочини, якщо солдат щиро розкаявся і має намір поновитися на службі.

Обвинувачений — подав до суду листа, у якому підтримав позицію прокурора і підтвердив своє бажання повернутися на фронт, запевнивши в щирому каятті.

Що вирішив суд

Київський районний суд Одеси ухвалив закрити провадження за ч. 5 ст. 401 КК України. Суд підкреслив, що в умовах війни ключовою є боєздатність армії, а готовність військовослужбовця повернутися до строю відповідає інтересам держави. Відтак солдата звільнено від кримінальної відповідальності.

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