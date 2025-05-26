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Росія знищила склад картоплі лідера українського ринку – збитки сягають понад 50 млн грн

13:56, 26 травня 2025
Після ракетного удару по Чернігівській області агрохолдинг «Агріко Україна» втратив склад і сільгосптехніку.
Росія знищила склад картоплі лідера українського ринку – збитки сягають понад 50 млн грн
Фото: Всеукраїнська Аграрна Рада
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Під час масованого нічного обстрілу України із застосуванням безпілотників і ракет у Чернігівській області постраждало підприємство, що входить до Всеукраїнської аграрної ради, повідомила пресслужба асоціації.

За інформацією, знищено склад для зберігання картоплі разом із вмонтованим обладнанням і контейнерами, а також сортувальний цех. Сусіднє сховище, зерносклад та навіс між складами зазнали значних пошкоджень.

Директор підприємства Микола Гордійчук розповів, що виробничі запаси в сховищі повністю знищені. Вибухова хвиля пошкодила сільгосптехніку — трактори, саджалку, навантажувач Manitou та іншу техніку, яка частково знищена, частково пошкоджена.

Попередні збитки підприємства перевищують 50 млн грн, наразі триває детальна оцінка втрат.

ТОВ «Агріко Україна», яке очолює Микола Гордійчук, є українським представництвом нідерландського картопляного кооперативу Agrico. Компанія є лідером на ринку насінництва картоплі в Україні, займаючи понад 50% ринку, і спеціалізується на імпорті та вирощуванні насіннєвого матеріалу з Нідерландів.

Підприємство має два основні господарства — ТОВ «Бровари картопля» в Київській області та ТОВ «АФ Андріївське» в Чернігівській області, де вирощує картоплю на площі понад 150 гектарів. Обидва господарства оснащені картоплесховищами з сортувальними та фасувальними лініями, які також служать навчальними майданчиками для промислових виробників.

ТОВ «АФ Андріївське», засноване у 2014 році, окрім картоплярства, займається рослинництвом і має демо-поле для випробування сортів картоплі. У 2024 році підприємство подвоїло свій дохід до 75,8 млн грн і збільшило чистий прибуток у понад п’ять разів — до 32,8 млн грн.

Фото: Всеукраїнська Аграрна Рада

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росія Чернігів ракетний удар

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