В Ровенской области мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства — детали выясняет полиция

Трагедия произошла в селе Малинск – взрыв прогремел в подсобном помещении, 40-летний мужчина погиб на месте.

Фото: полиция Ровенской области

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства. Об этом сообщает областная полиция.

Трагический случай произошел 25 мая около 12:15 на территории хозяйства жителя села Малинск.

40-летний мужчина находился во вспомогательном помещении, когда произошел взрыв. Мать вызвала медиков, однако они лишь констатировали смерть пострадавшего.

Сотрудники взрывотехнической службы областной полиции обследовали место происшествия: предварительно установлено, что сдетонировало неустановленное взрывное устройство. Его осколки изъяты и будут направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.