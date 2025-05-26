В Ровенской области мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства — детали выясняет полиция

В Ровенской области мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства. Об этом сообщает областная полиция.
Трагический случай произошел 25 мая около 12:15 на территории хозяйства жителя села Малинск.
40-летний мужчина находился во вспомогательном помещении, когда произошел взрыв. Мать вызвала медиков, однако они лишь констатировали смерть пострадавшего.
Сотрудники взрывотехнической службы областной полиции обследовали место происшествия: предварительно установлено, что сдетонировало неустановленное взрывное устройство. Его осколки изъяты и будут направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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