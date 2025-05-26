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Галина Третьякова: часть граждан платит налоги на обеспечение высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим

12:53, 26 мая 2025
Часть граждан, которые платят в процентах больше потребительских налогов, платят налоги в пользу обеспечения высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим, – Галина Третьякова объяснила необходимость изменений.
Галина Третьякова: часть граждан платит налоги на обеспечение высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим
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На данный момент граждане, в частности средний класс, платят в процентах больше потребительских налогов, уплачивая их в пользу обеспечения высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим. Об этом рассказала председатель социального комитета парламента Галина Третьякова, объясняя необходимость изменений и принятия закона об ограничении пенсий работающим прокурорам.

Она отметила, что «как-то неловко слушать дискуссии о том, как изнашиваются организмы прокуроров и судей».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 15 апреля приняла за основу законопроект 12278 об ограничении пенсий работающим работникам прокуратуры. Позже парламентский комитет по вопросам социальной политики проголосовал за создание рабочей группы по доработке законопроекта ко второму чтению под председательством Татьяны Цыбы.

Галина Третьякова отмечает, что «в настоящее время очень тяжело проходят рабочие группы по приведению принципов начисления пенсий прокурорам к верховенству права».

По ее словам, речь идет об одинаковых условиях для всех украинцев: условия ежегодной индексации и выравнивания возраста начала выплат пенсий со всеми украинцами (60, 63, 65 лет, в зависимости от страхового стажа).

«Речь пока даже не о размерах пенсий. Представители тех групп, которые имеют специальные режимы назначения пенсий, широко представлены в рабочих группах, а представителей украинцев, которых годами дискриминировали, в том числе «руками» КСУ, который очень быстро (чрезвычайно быстро) возвращал прокурорам и судьям пенсионные привилегии, несмотря на решения ВРУ, слишком мало.

Почему дискриминировали? Потому что общественных средств на пенсии в стране ограниченное количество – и, если кто-то получает больше, он забирает у кого-то другого. Именно так работает социальная система – система перераспределения. К этому добавляется плоская ставка НДФЛ и отсутствие механизма возврата кормильцу НДФЛ на иждивенцев (как это есть в каждой стране Европы)», – отметила Третьякова.

Таким образом, на данный момент средний класс платит, по ее словам, «в процентах больше потребительских налогов, уплачивая налоги в пользу обеспечения высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим».

Как подчеркнула Галина Третьякова, ситуацию могла бы изменить накопительная система: «Будем снова просить Верховную Раду запустить накопления вместе с Минсоцполитики, несмотря на войну».

«Это нужно делать еще и для того, чтобы потом пенсия была реальной собственностью человека, а не только виртуальными обязательствами государства, которые должны обеспечить наши дети. У наших детей будет, чем заняться по восстановлению страны и рождению собственных детей», – добавила она.

Что касается индексации, то, по словам главы комитета, с 2022 года пенсии индексируются в соответствии с законом, а не правительством в ручном режиме, как это было до принятия закона.

«Каждый год с 2019 года есть индексация. И при военном положении тоже. Действует ЗАКОН. Это непросто, но наши пенсионеры защищены. Чего этой индексации боятся прокуроры? Не знаю. Зачем, имея стабильный закон, бояться перейти, как и все украинцы, к такой системе – понять сложно, если вообще возможно.

С другим принципом: до 60 лет или работай и получай вознаграждение, или получай пенсию, а после 60-ти можно и то, и другое – трудно спорить, но дискуссии о том, как изнашиваются организмы прокуроров и судей – как они страдают телом – слушать как-то неловко.

Каждый из украинцев с возрастом стареет, износ организма свойственен всем нам, так же как и частичное восстановление или возобновление утраченного функционала за счет вспомогательных средств реабилитации», – подытожила Галина Третьякова.

Автор: Наталя Мамченко

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Галина Третьякова: часть граждан платит налоги на обеспечение высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим

Часть граждан, которые платят в процентах больше потребительских налогов, платят налоги в пользу обеспечения высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим, – Галина Третьякова объяснила необходимость изменений.

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