В Германии самолет, которым управляла 71-летняя женщина, упал на жилой дом — есть погибшие, фото

Небольшой самолет упал с неба прямо в жилой дом.

Фото: Sascha Rixkens/dpa/picture alliance

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На западе Германии самолет упал на жилой дом. В результате погибли 71-летняя пилот и еще один человек. Об этом сообщает Rheinische Post.

Несчастный случай произошел в городке Коршенброх, расположенном к западу от Дюссельдорфа.

По словам правоохранителей, одна из погибших – летчик. Известно еще об одной жертве, но пока не понятно, это второй пилот или житель дома, на который упал самолет.

После падения самолета на частный дом вспыхнул пожар.

Отмечается, что незадолго до падения летчик предупредила диспетчеров о неполадках с двигателем и попросила об аварийной посадке на ближайшем аэродроме.

Причины аварии остаются неизвестными.

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