Проверка деклараций добропорядочности судей по-новому – комитет выбрал, какой законопроект рекомендовать

Комитет рекомендовал другой законопроект, нежели тот, которым Кабмин непосредственно предлагал провести повторную проверку добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС – но правки не исключены.

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В начале апреля 2025 года Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 13165 о проверке в течение 2 лет деклараций добропорядочности и родственных связей судей Верховного Суда и высших специализированных судов (на данный момент такой спецсуд один – Высший антикоррупционный суд, но вскоре могут добавиться специализированные админсуды СОАС и СААС). Проверку, по замыслу Минюста, должна провести Высшая квалификационная комиссия судей при участии Общественного совета добропорядочности.

Правительство при этом ссылается на Отчет Еврокомиссии, которая отметила, что «коррупционные риски в Верховном Суде все еще требуют надлежащего реагирования» (очевидно, с учетом кейса бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева), в частности, путем совершенствования деклараций добропорядочности и проверок ВККС.

Вместе с тем, новый Верховный Суд в Украине начал работать в конце 2017 года, а его судьи отбирались по конкурсу, в ходе которого проходили проверку добропорядочности с участием того же Общественного совета добропорядочности. Конкурс в ВАКС также проводился с участием Общественного совета международных экспертов, в ходе которого проверялась добросовестность кандидатов. Таким образом, правительство предлагает проверить всех их с участием ОСД еще раз.

23 мая Пленум Верховного Суда, как писала «Судебно-юридическая газета», рекомендовал этот «базовый» законопроект 13165 Кабмина отклонить. В то же время законопроекты 13165-1 и 13165-2 – доработать с учетом замечаний, изложенных в заключении Пленума ВС.

До этого, 22 мая Высший совет правосудия обратился к Венецианской комиссии за предоставлением заключения относительно механизмов проверки добропорядочности судей, предложенных во всех трех законопроектах.

Вместе с тем, 27 мая парламентский Комитет по вопросам правовой политики решил не дожидаться заключения Венецианской комиссии и рекомендовал один из этих проектов – 13165-2, инициатором которого выступил нардеп Иван Калаур – принять в первом чтении.

Переходные положения этого альтернативного законопроекта непосредственно не упоминают о проверке судей Верховного Суда и ВАКС. Однако предусматривают, что после вступления его в силу проведение проверки декларации родственных связей и добропорядочности судьи осуществляется ВККС по новому порядку.

В частности, на основании информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений или сведений в декларации добропорядочности и родственных связей судьи, ВККС проводит соответствующую проверку.

Непредоставление, несвоевременное предоставление декларации добропорядочности и родственных связей судьей или декларирование в ней заведомо недостоверных (в том числе неполных) утверждений или сведений влечет дисциплинарную ответственность.

ВККС проводит проверку декларации добропорядочности и родственных связей судьи на основании информации, полученной от любого лица, или в случае самостоятельного установления ВККС информации, которая может свидетельствовать о:

недостоверности (в том числе неполноте) утверждений или сведений, указанных в такой декларации;

непредоставлении, несвоевременном предоставлении такой декларации.

Проверка проводится за последний отчетный период.

ВККС может определять приоритетный порядок проверки деклараций в Регламенте. То есть, самостоятельно решать, кого проверять в первую очередь.

Проверка и принятие по ее результатам решения осуществляется ВККС в течение 3 месяцев, но этот срок может быть продлен – не более чем на 3 месяца.

Результаты проверки рассматриваются на заседании ВККС, на которое приглашается судья, однако неявка судьи без уважительных причин не препятствует рассмотрению. В случае систематической (трижды) неявки судьи Комиссия может рассмотреть вопрос в его отсутствие.

Решение о подтверждении недостоверности утверждений или сведений, предоставленных судьей в декларации, непредоставления или несвоевременного предоставления декларации, ВККС направляет в орган, осуществляющий дисциплинарное производство, для решения вопроса об открытии дисциплинарного дела.

Как отметил глава Комитета Денис Маслов, этим законопроектом будет предусмотрена одна декларация вместо двух: добросовестность + родственные связи, которая подается ежегодно до 1 мая; ВККС сможет инициировать проверку – как по собственной инициативе, так и по обращению; решение ВККС по итогам проверки можно обжаловать в суде – в случае обжалования оно не публикуется и не включается в досье до завершения судебного разбирательства и т.д. При этом Денис Маслов анонсировал поправки к этому законопроекту относительно содержания самой декларации.

Не постигнет ли законопроект 13165-2 судьба другого законопроекта 12368-1 – вопрос.

Напоминаем, Верховная Рада 26 февраля приняла в целом законопроект 12368-1, которым урегулировала основы создания новых Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

При этом законопроект 12368-1, инициатором которого выступил народный депутат Сергей Власенко, был переработан до неузнаваемости, в нем изменились как содержание, так и название. Фактически ко второму чтению его редакция превратилась в ту, которую предлагал Кабмин в лице вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной в законопроекте 12368 относительно создания Высшего административного суда (и который был отклонен парламентом).

Таким образом, не исключено, что ко второму чтению вопросы относительно проверки добропорядочности судей Верховного Суда в законопроекте 13165-2 могут уточнить с учетом предложений инициатора «базового» законопроекта, то есть правительства.

Автор: Наталя Мамченко

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