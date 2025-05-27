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Украина и США обсудили поддержку в противостоянии РФ и создание инвестиционного фонда восстановления

20:36, 27 мая 2025
В Офисе Президента состоялась встреча с делегацией США.
Украина и США обсудили поддержку в противостоянии РФ и создание инвестиционного фонда восстановления
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Заместители руководителя Офиса Президента Украины Игорь Брусило и Павел Палиса провели встречу с американской делегацией во главе с Тайлером Брейсом, старшим экспертом Комитета по международным отношениям Сената США и советником сенатора Джима Риша. Участие также приняла заместительница министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Как сообщили в Офисе Президента, украинская сторона подчеркнула, что оружие и финансовая помощь США играют ключевую роль в противостоянии российской агрессии, и выразила надежду на продолжение этой поддержки. Американская делегация, в свою очередь, отметила готовность Украины к безусловному прекращению огня и достижению справедливого мира.

«Украина публично заявляла о своей готовности к любому сроку действия безусловного прекращения огня, однако Россия остается основной преградой в этом процессе», – подчеркнул Игорь Брусило.

Стороны обсудили законодательные инициативы американских сенаторов, направленные на поддержку долговременного мира, а также Соглашение о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Это соглашение стало основой для углубления сотрудничества.

Также речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества в различных сферах, особенно в укреплении военных возможностей и торговли.

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США Украина

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