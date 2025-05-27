Трамп планирует усилить проверку соцсетей для иностранных студентов: собеседование на визы приостановлено

Команда Трампа приостанавливает собеседования на студенческие визы, рассматривая введение проверки соцсетей
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения обязательной проверки социальных сетей для всех иностранных студентов, подающих заявки на обучение в США, что значительно расширяет предыдущие подобные меры. Об этом говорится в заявлении, полученном изданием Politico.
Согласно ему, с вторника, 28 мая, для подготовки к такой проверке администрация поручила посольствам США и консульским отделам приостановить планирование новых собеседований для заявителей на студенческие визы (категории F, M и J).
Если план будет реализован, это может значительно замедлить обработку студенческих виз и нанести удар по многим университетам, которые в значительной степени зависят от иностранных студентов как источника финансирования.
«Немедленно, в рамках подготовки к расширению обязательной проверки социальных сетей, консульские отделы не должны добавлять новые места для собеседований на студенческие или обменные визы (F, M, J), пока не будут получены дальнейшие указания в отдельной телеграмме, которую мы ожидаем в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Как пишет Politico, ранее администрация ввела определенные требования к проверке соцсетей, направленные преимущественно на студентов, которые могли участвовать в протестах против действий Израиля в секторе Газа.
В телеграмме не уточняется, что именно будут проверять в социальных сетях, но упоминаются исполнительные указы, направленные на предотвращение терроризма и борьбу с антисемитизмом.
В то же время многие сотрудники Госдепартамента в частном порядке жаловались, что предыдущие указания, например, по проверке студентов, участвовавших в протестах на кампусах, были нечеткими.
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