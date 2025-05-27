Трамп планирует усилить проверку соцсетей для иностранных студентов: собеседование на визы приостановлено

Команда Трампа приостанавливает собеседования на студенческие визы, рассматривая введение проверки соцсетей.

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Команда Трампа приостанавливает собеседования на студенческие визы, рассматривая введение проверки соцсетей

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения обязательной проверки социальных сетей для всех иностранных студентов, подающих заявки на обучение в США, что значительно расширяет предыдущие подобные меры. Об этом говорится в заявлении, полученном изданием Politico.

Согласно ему, с вторника, 28 мая, для подготовки к такой проверке администрация поручила посольствам США и консульским отделам приостановить планирование новых собеседований для заявителей на студенческие визы (категории F, M и J).

Если план будет реализован, это может значительно замедлить обработку студенческих виз и нанести удар по многим университетам, которые в значительной степени зависят от иностранных студентов как источника финансирования.

«Немедленно, в рамках подготовки к расширению обязательной проверки социальных сетей, консульские отделы не должны добавлять новые места для собеседований на студенческие или обменные визы (F, M, J), пока не будут получены дальнейшие указания в отдельной телеграмме, которую мы ожидаем в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Как пишет Politico, ранее администрация ввела определенные требования к проверке соцсетей, направленные преимущественно на студентов, которые могли участвовать в протестах против действий Израиля в секторе Газа.

В телеграмме не уточняется, что именно будут проверять в социальных сетях, но упоминаются исполнительные указы, направленные на предотвращение терроризма и борьбу с антисемитизмом.

В то же время многие сотрудники Госдепартамента в частном порядке жаловались, что предыдущие указания, например, по проверке студентов, участвовавших в протестах на кампусах, были нечеткими.

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