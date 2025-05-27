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Новый сериал о Гарри Поттере от HBO нашел своих трех главных героев – кто они

20:07, 27 мая 2025
HBO объявил актеров на главные роли в сериале о Гарри Поттере.
Новый сериал о Гарри Поттере от HBO нашел своих трех главных героев – кто они
Источник фото: Aidan Monaghan/HBO
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Телеканал HBO определил трех главных актеров для нового сериала по мотивам книг о Гарри Поттере. Роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер исполнят молодые актеры-новички Доминик Маклафлин, Аластар Стаут и Арабелла Стентон. Съемки первого сезона начнутся летом 2025 года, а премьера запланирована на 2026 год. Об этом пишет Deadline.

Кастинг, который проводили Люси Беван и Эмили Брокманн, привлек 32 000 детей в возрасте от 9 до 11 лет из Великобритании и Ирландии. Шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод отметили уникальный талант выбранных актеров. Условия кастинга подчеркивали «инклюзивный, разнообразный подбор актеров» без учета этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации или гендерной идентичности. На первом этапе кандидатов просили прислать два видео: одно с исполнением короткой истории или стихотворения, а второе – с рассказом о себе и близком человеке или домашнем питомце.

Среди взрослого актерского состава уже объявлены Паапа Эссиеду (Северус Снейп), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл) и Ник Фрост (Рубеус Хагрид). Ожидается, что другие роли, в частности для персонажей из семьи Уизли или Драко Малфоя, будут выбраны из тех же проб.

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