Новий серіал про Гаррі Поттера від HBO знайшов своїх трьох головних героїв – хто вони

HBO оголосив акторів на головні ролі в серіалі про Гаррі Поттера.

Джерело фото: Aidan Monaghan/HBO

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Телеканал HBO визначив трьох головних акторів для нового серіалу за мотивами книг про Гаррі Поттера. Ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер виконають молоді актори-початківці Домінік Маклафлін, Аластар Стаут і Арабелла Стентон. Зйомки першого сезону розпочнуться влітку 2025 року, а прем’єра запланована на 2026 рік. Про це пише Deadline.

Кастинг, який проводили Люсі Беван і Емілі Брокманн, залучив 32 000 дітей віком від 9 до 11 років з Великої Британії та Ірландії. Шоуранерка Франческа Гардінер і режисер Марк Майлод відзначили унікальний талант обраних акторів. Умови кастингу наголошували на «інклюзивному, різноманітному підборі акторів» без урахування етнічної приналежності, статі, інвалідності, раси, сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. На першому етапі кандидатів просили надіслати два відео: одне з виконанням короткої історії чи вірша, а друге – розповіддю про себе та близьку людину чи домашнього улюбленця.

Серед дорослого акторського складу вже оголошені Паапа Ессіеду (Северус Снейп), Джон Літгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТір (Мінерва МакГонагал) і Нік Фрост (Рубеус Геґрід). Очікується, що інші ролі, зокрема для персонажів із родини Візлі чи Драко Мелфоя, будуть обрані з тих же проб.

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